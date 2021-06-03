محمود متولي يتصدر تويتر بعد إصابته في مباراة الأهلي ومصر للتأمين

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمود_متولي بعد إصابته في مباراة الأهلي الودية ضد فريق مصر للتأمين



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎المشكله عندنا مش محمود متولى بس إحنا عندنا المشكله مع أغلبية الاعبين المصابين فترة الشفاء من الإصابه بتطول عندنا جدا حتى لو كانت إصابه بسيطه" و "‏‎محمود متولي من وقت ماكان في الاسماعيلي وهوا كده ، لاعب كويس جدا لكن إصاباته كتير جدا ربنا يستر وميكونش مشروع باسم علي جديد في الأهلي".





وقرر بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح الفريق راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ستة أيام بداية من غدٍ الجمعة.

ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة يوم الخميس المقبل، عقب انتهاء الراحة السلبية المقررة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي يوم 19 يونيو الحالي، في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد تعادل وديا 2-2 مع مصر للتأمين، في المباراة التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة