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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيل كارتيرون: مدرب الزمالك هدفه التتويج بـ الدوري والكأس

كارتيرون
كارتيرون

قال حازم فتوح وكيل أعمال باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن هدفه هو التتويج هذا الموسم بالدوري والكأس إضافة لصناعة جيل يحقق البطولات لخمس سنوات مقبلة.

وقال فتوح في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "عقد كارتيرون مع الزمالك مستمر حتى نهاية الموسم المقبل ولا يفكر على الإطلاق في الرحيل مقابل دفع الشرط الجزائي.. إذا كان كارتيرون يبحث عن المادة لما رحل عن التعاون ، هو مدرب محترف ولديه القدرة على اكتشاف المواهب وقدرات اللاعبين وإذا لا قدر الله فرجاني لم يجدد فهذا لن يكون عقبة بالنسبة لكارتيرون وسيجد من يحل محل وربما أفضل".

وأضاف: "الأمور مستقرة بالنسبة لكارتيرون والإدارة الحالية وربما أفضل والمدرب أبدى اعجابه بالإدارة الجديدة، والخلافات التي حدثت في الفترة الأخيرة مع الإدارة الماضية كانت بسيطة ولا تصل إلى حد المشاكل".

وواصل :"كارتيرون كان سعيد للغاية عندما قام حسين لبيب بطلب الإذن منه قبل النزول لملعب التدريب من أجل الحديث إلى اللاعبين".

ونفى أن يكون قد استقر على صفقات الموسم المقبل، قائلًا :"كارتيرون يتابع كافة مباريات الدوري ومعجب بلاعبين، لكن حتى هذه اللحظة بشكل رسمي لم يطلب أي لاعب ولم يقدم تقرير رسمي لإدارة النادي بما في ذلك المعارين أو الراحلين أو التعاقدات الجديدة".

أما عما يفكر فيه الفرنسي فقال: "الهدف الرئيسي لكارتيرون هو تحقيق البطولة لأن ذلك سيسعد جماهير الزمالك، لكن الأساسي بالنسبة له هو عمل مشروع لتكوين فريق ينافس على البطولات لمدة 5 سنوات مقبلة، وتفكيره في تحقيق البطولات من أجل مصالحة الجماهير".

الزمالك حسين لبيب باتريس كارتيرون جماهير الزمالك نادي الزمالك

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وكيل كارتيرون: مدرب الزمالك هدفه التتويج بـ الدوري والكأس

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