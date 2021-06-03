خناقة طفلين وراء حادث مصرع 6 أطفال وإصابة 19 في المؤسسة العقابية بالمرج.. تفاصيل

انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع حرق نشب داخل المؤسسة العقابية بالمرج، والذي أسفر عن مصرع ٦ أطفال وإصابة ١٩ طفل أخرين، وذلك لإجراء المعاينة التصويرية للحادث.

وكشفت المعلومات الأولية للحادث إلى نشوب مشاجرة بين طفلين داخل المؤسسة العقابية وقاما على اثر ذلك بإشعال النيران داخل العنبر الذي يتواجد فيه ٢٥ طفل وتسبب فى حدوث الواقعة.

ويقوم رجال التحقيق بالاستماع إلي أقوال المشرفين والقائمين علي المؤسسة علي ملابسات الواقعة وكيفة حدوثها.

واستعلمت النيابة عن حالة الاطفال المصابين استعدادا لسماع اقوالهم وكيفية حدوثها.

وأمرت النيابة بتشريح جثث الأطفال الضحايا وتكليف مصلحة الطب الشرعى بإعداد تقرير مفصل عن الأسباب التي أدت إلي حدوث الوفاة.

