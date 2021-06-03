عبدالرازق توفيق : نجاح الرئيس ‬فى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار بـ غزة تجسيد لدور ومكانة مصر

قال عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن نجاح‭ ‬جهود‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬فى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والتهدئة‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬حقيقى‭ ‬للدور‭ ‬والمكانة‭ ‬والثقل‭ ‬الذى‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية،‭ ‬والتى‭ ‬جعلتها‭ ‬محل‭ ‬احترام‭ ‬وثقة‭ ‬وتقدير‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬ونتاجاً‭ ‬طبيعياً‭ ‬لسياسات‭ ‬مصر ‬وامتلاك‭ ‬القوة‭ ‬والقدرة‭ ‬الشاملة‭ ‬والمؤثرة‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الشعارات‭ ‬والمتاجرات‭ ‬والمزايدات‭.. ‬فمصر‭ ‬تقول‭ ‬وتفعل‭.. ‬لذلك‭ ‬جاءت‭ ‬عبارات‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭ ‬بالتقدير‭ ‬والتحية‭ ‬والشكر‭ ‬للرئيس‭ ‬السيسى‭.

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وأوضح عبدالرازق فى مقالته، فى‭ ‬اعتقادى‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬المصرى‭ ‬المشرف‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.. ‬وأيضاً‭ ‬نجاح‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬فى‭ ‬الوصول‭ ‬لاتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬فى‭ ‬غزة،‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬دعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬وعلاج‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬المصرية‭ ‬ومبادرة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬بتخصيص‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬غزة‭ ‬وإدخال‭ ‬المعدات‭ ‬المصرية‭ ‬التى‭ ‬ستشارك‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭.. ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬يستحق‭ ‬أن‭ ‬نتوقف‭ ‬أمامه‭ ‬كثيراً‭.. ‬ونستخلص‭ ‬منه‭ ‬الدروس‭ ‬والعبر‭.. ‬ونحلل‭ ‬كيف‭ ‬وصلت‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬الدور‭ ‬والمكانة‭ ‬والثقل‭ ‬الكبير‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬الصعيدين‭ ‬الإقليمى‭ ‬أو‭ ‬الدولى‭ .. ‬ومصدر‭ ‬ثقة‭ ‬العالم‭ ‬والشركاء‭ ‬الدوليين‭ ‬والتعويل‭ ‬على‭ ‬دور‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭.‬



أشار إلى أن ما‭ ‬حدث‭ ‬من‭ ‬مواجهات‭ ‬عسكرية‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬كادت‭ ‬تنذر‭ ‬بكوارث‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬سواء‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الفلسطينى‭ ‬أو‭ ‬أمن‭ ‬وسلام‭ ‬المنطقة‭ ‬وأيضاً‭ ‬الطرف‭ ‬الإسرائيلي‭.. ‬ولولا‭ ‬النجاح‭ ‬المصرى‭ ‬لسقطت‭ ‬أرواح‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الأبرياء‭ ‬فى‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬الشقيق‭.‬



تابع أن التحرك‭ ‬المصرى‭ ‬تجاه‭ ‬حل‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يحمل‭ ‬رؤية‭ ‬جديدة‭ ‬مدعومة‭ ‬بثقل‭ ‬ومكانة‭ ‬وثقة‭ ‬من‭ ‬كافة‭ ‬الأطراف‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬وأسفر‭ ‬النجاح‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬الوصول‭ ‬لاتفاق‭ ‬عن‭ ‬حصيلة‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬والنتائج‭ ‬التى‭ ‬سوف‭ ‬يكشف‭ ‬عنها‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬الصادقة‭ ‬بقيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسي‭.. ‬والنظر‭ ‬إلى‭ ‬الدور‭ ‬المصرى‭ ‬الكبير‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ووقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ودعم‭ ‬الأشقاء‭ ‬ومساندتهم‭ ‬وإعمار‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الآتي‭:‬



أولاً‭: ‬جاء‭ ‬الدور‭ ‬المصرى‭ ‬خلال‭ ‬الأحداث‭ ‬والمواجهات‭ ‬الأخيرة‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬مختلفاً‭ ‬واستثنائياً‭ ‬ومتعدد‭ ‬الأبعاد‭.. ‬ونابعاً‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬وثقة‭ ‬لدى‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف‭.. ‬ومصداقية‭ ‬مصرية‭ ‬عالية‭ ‬جسَّدها‭ ‬التعويل‭ ‬الدولى‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬المصري‭.‬



ثانياً‭: ‬الدور‭ ‬المصرى‭ ‬عزف‭ ‬أداءً‭ ‬راقياً‭ ‬وفريداً‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬السياسى‭ ‬والدبلوماسى‭ ‬بقيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬ورؤيته‭ ‬الثاقبة‭ ‬فى‭ ‬أهمية‭ ‬وقف‭ ‬القصف‭ ‬والمواجهات‭ ‬العسكرية‭ ‬تمهيداً‭ ‬للاتفاق‭ ‬والحوار،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬التهدئة‭ ‬المستدامة‭.. ‬والاتجاه‭ ‬نحو‭ ‬استئناف‭ ‬العملية‭ ‬السلمية‭.‬



ثالثاً‭: ‬دعم‭ ‬الشركاء‭ ‬الدوليين‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬للرؤية‭ ‬المصرية‭ ‬زاد‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬وقدرة‭ ‬ومكانة‭ ‬مصر‭ ‬وثقة‭ ‬العالم‭ ‬فى‭ ‬دورها‭ ‬ورؤيتها‭ ‬وقيادتها‭ ‬السياسية‭ ‬على‭ ‬ترسيخ‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭.‬



رابعاً‭: ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬المصرى‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والتهدئة‭ ‬المستدامة‭.. ‬ولكن‭ ‬حل‭ ‬شامل‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬تكرار‭ ‬ما‭ ‬حدث‭ ‬وعدم‭ ‬تهديد‭ ‬الأمن‭ ‬والسلم‭ ‬الإقليمى‭ ‬وأيضاً‭ ‬حفاظاً‭ ‬على‭ ‬أرواح‭ ‬ومصالح‭ ‬الأشقاء،‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬استئناف‭ ‬العملية‭ ‬التفاوضية‭ ‬نحو‭ ‬الحل‭ ‬النهائى‭ ‬فى‭ ‬إقامة‭ ‬الدولتين‭ ‬ودولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬يعيش‭ ‬شعبها‭ ‬كسائر‭ ‬شعوب‭ ‬العالم‭ ‬فى‭ ‬أمن‭ ‬وسلام‭ ‬واستقرار.

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خامساً‭: ‬الدور‭ ‬المصرى‭ ‬نال‭ ‬احترام‭ ‬وتقدير‭ ‬وثقة‭ ‬الجانبين‭ ‬الفلسطينى‭ ‬والإسرائيلى‭ ‬ولعل‭ ‬تثمين‭ ‬الرئيس‭ ‬محمود‭ ‬عباس‭ ‬أبومازن‭ ‬وتقديره‭ ‬البالغ‭ ‬لجهود‭ ‬الرئيس‭ ‬عبدالفتاح‭ ‬السيسى‭ ‬ونجاحه‭ ‬فى‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والتهدئة‭ ‬وأيضاً‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬للأشقاء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬سواء‭ ‬فى‭ ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬وعلاج‭ ‬المصابين‭ ‬والجرحى‭ ‬فى‭ ‬المستشفيات‭ ‬المصرية‭ ‬والجسر‭ ‬البرى‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬لإمداد‭ ‬الأشقاء‭ ‬بالمساعدات‭ ‬الطبية‭ ‬والغذائية‭ ‬وكافة‭ ‬الاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬ثم‭ ‬أيضاً‭ ‬إشادة‭ ‬وتقدير‭ ‬القوى‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬أطيافها‭ ‬بما‭ ‬قدمه‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬من‭ ‬جهود‭ ‬ونجاحات‭ ‬ودعم‭ ‬مؤكدين‭ ‬نبل‭ ‬الموقف‭ ‬المصري‭.. ‬ودور‭ ‬ومكانة‭ ‬الكبيرة‭ ‬العظيمة‭.. ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬دعم‭ ‬الأشقاء‭.. ‬وأكدوا‭ ‬أنه‭ ‬لولا‭ ‬الجهود‭ ‬المصرية‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬وأنهم‭ ‬ملتزمون‭ ‬بالاتفاق‭ ‬ومقدمين‭ ‬الشكر‭ ‬والتحية‭ ‬للرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬لدعمه‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬فى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬المعاناة‭ ‬عنهم‭ ‬الذى‭ ‬توج‭ ‬بمبادرة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬بتخصيص‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬غزة‭ ‬مؤكدين‭ ‬أن‭ ‬مصرــ‭ ‬السيسى‭ ‬تثبت‭ ‬وبجدارة‭ ‬أنها‭ ‬الراعى‭ ‬التاريخى‭ ‬للقضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وحقوق‭ ‬الأشقاء‭.‬



سادساً‭: ‬الرؤية‭ ‬المصرية‭ ‬تؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬إعادة‭ ‬ترتيب‭ ‬البيت‭ ‬الفلسطينى‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬ولم‭ ‬الشمل‭ ‬وتوحيد‭ ‬الصف‭ ‬والكلمة،‭ ‬وإنهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬والاختلافات‭ ‬والتأكيد‭ ‬المصرى‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬وحقوقه‭ ‬المشروعة‭ ‬وفق‭ ‬المرجعيات‭ ‬الدولية‭ ‬الثابتة‭.. ‬والاجتماع‭ ‬الذى‭ ‬جرى‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬القوى‭ ‬والفصائل‭ ‬فى‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬السلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬للنجاح‭ ‬المصرى‭ ‬فى‭ ‬تقريب‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬ونبذ‭ ‬الخلافات‭ ‬وإنهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬وتوحيد‭ ‬الصف‭ ‬على‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬هو‭ ‬مصلحة‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭.. ‬ولعل‭ ‬توجيه‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭ ‬باستضافة‭ ‬اجتماع‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬لكافة‭ ‬القوى‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والسلطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬يبشر‭ ‬بنتائج‭ ‬قوية‭ ‬ومبشرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬إنهاء‭ ‬الانقسام‭ ‬وتوحيد‭ ‬الصف‭.. ‬وإدراكاً‭ ‬لأهمية‭ ‬توحيد‭ ‬الكلمة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬تمهيداً‭ ‬لاستئناف‭ ‬العملية‭ ‬السلمية‭ ‬وصولاً‭ ‬إلى‭ ‬الحل‭ ‬العادل‭ ‬والشامل‭ ‬المنشود‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬طاولة‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬الطرف‭ ‬الإسرائيلى‭ ‬بدعم‭ ‬ورعاية‭ ‬مصرية‭ ‬والشركاء‭ ‬الدوليين‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭.‬



سابعاً‭: ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬أعلنت‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬كقوة‭ ‬إقليمية‭ ‬عظمي‭.. ‬وأيضاً‭ ‬عن‭ ‬ثقلها‭ ‬الدولى‭ ‬وتقدير‭ ‬وثقة‭ ‬العالم‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭.. ‬ونالت‭ ‬احترام‭ ‬الصديق‭ ‬والشقيق‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬المستويات‭ ‬سواء‭ ‬السياسية‭ ‬والدبلوماسية‭.. ‬والدعم‭ ‬للأشقاء‭ ‬الذى‭ ‬وصل‭ ‬إلى‭ ‬ذروته‭.. ‬وعكس‭ ‬أيضاً‭ ‬أهمية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لدى‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭ ‬والتى‭ ‬تأتى‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬أولوياتها‭ ‬الخارجية‭.. ‬ولنتوقف‭ ‬عند‭ ‬الدعم‭ ‬المصرى‭ ‬غير‭ ‬المحدود‭ ‬للأشقاء‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬النقاط‭ ‬المهمة‭:‬

‭> ‬فتح‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الأزمة‭ ‬إدراكاً‭ ‬لأهمية‭ ‬تخفيف‭ ‬المعاناة‭.. ‬والألم‭ ‬عن‭ ‬الأشقاء‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬توفير‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬الإنسانية‭ ‬والأساسية‭.‬

‭> ‬استقبال‭ ‬وعلاج‭ ‬المصابين‭ ‬والجرحى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬جراء‭ ‬عمليات‭ ‬القصف‭ ‬الجوى‭ ‬الإسرائيلى‭ ‬بالمستشفيات‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬شمال‭ ‬سيناء‭ ‬والإسماعيلية‭ ‬والقاهرة‭.‬

‭> ‬جسر‭ ‬برى‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬من‭ ‬الإمدادات‭ ‬الغذائية‭ ‬والطبية‭ ‬والاحتياجات‭ ‬الأساسية‭ ‬المتنوعة‭ ‬لتخفيف‭ ‬المعاناة‭ ‬عن‭ ‬الأشقاء‭ ‬وتوفير‭ ‬ما‭ ‬يحتاجونه‭ ‬من‭ ‬أدوية‭ ‬وغذاء‭ ‬فى‭ ‬ملحمة‭ ‬مصرية‭ ‬جسَّدت‭ ‬المعدن‭ ‬الحقيقى‭ ‬لهذا‭ ‬الشعب‭ ‬وقيادته‭ ‬السياسية‭ ‬التى‭ ‬وقفت‭ ‬بشرف‭ ‬وصدق‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الأشقاء‭ ‬والتخفيف‭ ‬عنهم‭.‬



ثامناً‭: ‬أطلق‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬مبادرة‭ ‬مصر‭ ‬بتخصيص‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬لإعادة‭ ‬إعمار‭ ‬غزة‭ ‬ودعا‭ ‬الدول‭ ‬للمساهمة‭ ‬فى‭ ‬إعمار‭ ‬غزة‭.. ‬ولعل‭ ‬وصول‭ ‬المعدات‭ ‬المصرية‭ ‬المشاركة‭ ‬فى‭ ‬إعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬هو‭ ‬رسالة‭ ‬قوية‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تقول‭ ‬وتفعل،‭ ‬ولعل‭ ‬تخصيص‭ ‬هذا‭ ‬المبلغ‭ ‬هو‭ ‬سابقة‭ ‬مصرية‭ ‬فريدة‭ ‬وإضافة‭ ‬قوية‭ ‬للجهود‭ ‬المصرية‭ ‬الحالية‭ ‬والتاريخية‭ ‬ليدرك‭ ‬الجميع‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬تعمل‭ ‬بشرف‭ ‬وإخلاص‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬قضية‭ ‬الأشقاء‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬الضجيج‭ ‬والشعادات‭ ‬والمزايدات‭ ‬والحنجوريات‭.‬



تاسعاً‭: ‬نزاهة‭ ‬وشرف‭ ‬الدور‭ ‬المصرى‭ ‬رسالة‭ ‬وصلت‭ ‬للجميع،‭ ‬فمصر‭ ‬تبحث‭ ‬فقط‭ ‬عن‭ ‬مصالح‭ ‬الأشقاء‭ ‬وتوفير‭ ‬الأمن‭ ‬والاستقرار‭ ‬لهم،‭ ‬وتؤمن‭ ‬بحقوقهم‭ ‬المشروعة،‭ ‬ولا‭ ‬تتأخر‭ ‬عن‭ ‬تقديم‭ ‬كافة‭ ‬أنواع‭ ‬الدعم‭ ‬لهم‭.. ‬وهى‭ ‬لا‭ ‬تريد‭ ‬إلا‭ ‬تحقيق‭ ‬هذه‭ ‬الأهداف‭ ‬النبيلة‭ ‬ولعل‭ ‬الاحترام‭ ‬والثقة‭ ‬الدولية‭ ‬فى‭ ‬القيادة‭ ‬السياسية‭ ‬المصرية‭ ‬يجعلها‭ ‬جديرة‭ ‬بقيادة‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬الأمن‭ ‬والسلام‭ ‬والاستقرار‭.. ‬ولطالما‭ ‬نادت‭ ‬‮«‬مصرــ‭ ‬السيسي‮»‬‭ ‬بأهمية‭ ‬الحل‭ ‬الشامل‭ ‬والعادل‭ ‬الذى‭ ‬يتيح‭ ‬الاستقرار‭ ‬للمنطقة‭ ‬ويخفف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬توترها‭ ‬بحل‭ ‬القضية‭ ‬المتأزمة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬ووضعت‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولى‭ ‬أمام‭ ‬مسئولياته‭ ‬ومصداقيته‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬قراراته‭.. ‬ودعم‭ ‬الحلول‭ ‬السلمية‭ ‬واستئناف‭ ‬العملية‭ ‬التفاوضية‭ ‬وصولاً‭ ‬لحل‭ ‬شامل‭ ‬وعادل‭ ‬يحقق‭ ‬المصلحة‭ ‬لكافة‭ ‬الأطراف،‭ ‬ويرسخ‭ ‬السلام‭ ‬فى‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭.‬



عاشراً‭: ‬نجاح‭ ‬مصر‭ ‬فى‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬والتهدئة‭ ‬بين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬والإسرائيليين‭ ‬هو‭ ‬امتداد‭ ‬لدورها‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬الأزمات‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬مثل‭ ‬ليبيا‭ ‬والسودان‭ ‬وشرق‭ ‬المتوسط،‭ ‬وأيضاً‭ ‬فى‭ ‬حل‭ ‬ملفات‭ ‬وقضايا‭ ‬دولية‭.. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعنى‭ ‬أننا‭ ‬أمام‭ ‬دولة‭ ‬تمتلك‭ ‬الرؤية‭ ‬والقدرة‭ ‬على‭ ‬الحل‭ ‬والثقل‭ ‬والمكانة‭ ‬والمصداقية‭.. ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نجح‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬فى‭ ‬إنجازه‭ ‬وتحقيقه‭ ‬خلال‭ ‬الـ7‭ ‬سنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬وهناك‭ ‬المزيد‭ ‬والمزيد‭ ‬قادم‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬السياسات‭ ‬الحكيمة‭ ‬التى‭ ‬يقودها‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬الذى‭ ‬بث‭ ‬الثقة‭ ‬والطمأنينة‭ ‬فى‭ ‬نفوس‭ ‬المصريين‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬كافة‭ ‬التحديات‭ ‬والتهديدات‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سجل‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬النجاحات‭ ‬التى‭ ‬حققها‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الصعيد‭.‬



إن‭ ‬الدولة‭ ‬المصرية‭ ‬بقيادة‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬تستحق‭ ‬من‭ ‬شعبها‭ ‬التحية‭ ‬والتقدير‭ ‬والشكر‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬وصلت‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬ثقل‭ ‬ومكانة‭ ‬ودور‭ ‬فاعل‭ ‬وثقة‭ ‬ومصداقية‭ ‬لدى‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭.‬

تحيا مصر