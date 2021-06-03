عبدالرازق توفيق : نجاح الرئيس فى وقف إطلاق النار بـ غزة تجسيد لدور ومكانة مصر
قال عبدالرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، إن نجاح جهود الرئيس السيسى فى وقف إطلاق النار والتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى غزة هو تجسيد حقيقى للدور والمكانة والثقل الذى تحظى به الدولة المصرية، والتى جعلتها محل احترام وثقة وتقدير جميع الأطراف ونتاجاً طبيعياً لسياسات مصر وامتلاك القوة والقدرة الشاملة والمؤثرة بعيداً عن الشعارات والمتاجرات والمزايدات.. فمصر تقول وتفعل.. لذلك جاءت عبارات جميع الأطراف بالتقدير والتحية والشكر للرئيس السيسى.
وأوضح عبدالرازق فى مقالته، فى اعتقادى أن الموقف المصرى المشرف تجاه القضية الفلسطينية.. وأيضاً نجاح الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى غزة، ثم على صعيد دعم الأشقاء فى غزة سواء فى فتح معبر رفح وعلاج الجرحى والمصابين بالمستشفيات المصرية ومبادرة الرئيس السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة وإدخال المعدات المصرية التى ستشارك فى تنفيذ إعادة الإعمار.. كل ذلك يستحق أن نتوقف أمامه كثيراً.. ونستخلص منه الدروس والعبر.. ونحلل كيف وصلت مصر إلى هذا الدور والمكانة والثقل الكبير سواء على الصعيدين الإقليمى أو الدولى .. ومصدر ثقة العالم والشركاء الدوليين والتعويل على دور مصر فى ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار فى المنطقة.
أشار إلى أن ما حدث من مواجهات عسكرية بين الفلسطينيين والإسرائيليين كادت تنذر بكوارث على كافة المستويات سواء على المستوى الفلسطينى أو أمن وسلام المنطقة وأيضاً الطرف الإسرائيلي.. ولولا النجاح المصرى لسقطت أرواح كثيرة من الأبرياء فى الجانب الفلسطينى الشقيق.
تابع أن التحرك المصرى تجاه حل القضية الفلسطينية يحمل رؤية جديدة مدعومة بثقل ومكانة وثقة من كافة الأطراف الإقليمية والدولية وأسفر النجاح المصرى فى الوصول لاتفاق عن حصيلة من الأهداف والنتائج التى سوف يكشف عنها المستقبل القريب فى ظل الجهود المصرية الصادقة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.. والنظر إلى الدور المصرى الكبير تجاه القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار ودعم الأشقاء ومساندتهم وإعمار غزة من خلال الآتي:
أولاً: جاء الدور المصرى خلال الأحداث والمواجهات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين مختلفاً واستثنائياً ومتعدد الأبعاد.. ونابعاً من ثقل وثقة لدى جميع الأطراف.. ومصداقية مصرية عالية جسَّدها التعويل الدولى على الدور المصري.
ثانياً: الدور المصرى عزف أداءً راقياً وفريداً على المستوى السياسى والدبلوماسى بقيادة الرئيس السيسى ورؤيته الثاقبة فى أهمية وقف القصف والمواجهات العسكرية تمهيداً للاتفاق والحوار، وصولاً إلى التهدئة المستدامة.. والاتجاه نحو استئناف العملية السلمية.
ثالثاً: دعم الشركاء الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية للرؤية المصرية زاد من ثقل وقدرة ومكانة مصر وثقة العالم فى دورها ورؤيتها وقيادتها السياسية على ترسيخ الأمن والسلام والاستقرار.
رابعاً: الهدف من الدور المصرى ليس فقط الوصول إلى وقف إطلاق النار والتهدئة المستدامة.. ولكن حل شامل يعمل على عدم تكرار ما حدث وعدم تهديد الأمن والسلم الإقليمى وأيضاً حفاظاً على أرواح ومصالح الأشقاء، وصولاً إلى استئناف العملية التفاوضية نحو الحل النهائى فى إقامة الدولتين ودولة فلسطينية مستقلة يعيش شعبها كسائر شعوب العالم فى أمن وسلام واستقرار.
خامساً: الدور المصرى نال احترام وتقدير وثقة الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ولعل تثمين الرئيس محمود عباس أبومازن وتقديره البالغ لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى ونجاحه فى وقف إطلاق النار والتهدئة وأيضاً على الدعم غير المحدود للأشقاء الفلسطينيين فى قطاع غزة سواء فى فتح معبر رفح وعلاج المصابين والجرحى فى المستشفيات المصرية والجسر البرى غير المسبوق لإمداد الأشقاء بالمساعدات الطبية والغذائية وكافة الاحتياجات الأساسية ثم أيضاً إشادة وتقدير القوى والفصائل الفلسطينية على مختلف أطيافها بما قدمه الرئيس السيسى من جهود ونجاحات ودعم مؤكدين نبل الموقف المصري.. ودور ومكانة الكبيرة العظيمة.. مصر فى دعم الأشقاء.. وأكدوا أنه لولا الجهود المصرية ما تحقق وقف إطلاق النار وأنهم ملتزمون بالاتفاق ومقدمين الشكر والتحية للرئيس السيسى لدعمه غير المحدود للفلسطينيين فى قطاع غزة، وهو ما أدى إلى تخفيف المعاناة عنهم الذى توج بمبادرة الرئيس السيسى بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة مؤكدين أن مصرــ السيسى تثبت وبجدارة أنها الراعى التاريخى للقضية الفلسطينية وحقوق الأشقاء.
سادساً: الرؤية المصرية تؤكد أهمية إعادة ترتيب البيت الفلسطينى من الداخل ولم الشمل وتوحيد الصف والكلمة، وإنهاء الانقسام والاختلافات والتأكيد المصرى على دعم الشعب الفلسطينى وحقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية الثابتة.. والاجتماع الذى جرى فى غزة مع كافة القوى والفصائل فى حضور عدد من وزراء السلطة الفلسطينية هو تجسيد للنجاح المصرى فى تقريب وجهات النظر ونبذ الخلافات وإنهاء الانقسام وتوحيد الصف على هدف واحد هو مصلحة الشعب الفلسطيني.. ولعل توجيه القيادة السياسية المصرية باستضافة اجتماع فى القاهرة لكافة القوى والفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية يبشر بنتائج قوية ومبشرة على صعيد إنهاء الانقسام وتوحيد الصف.. وإدراكاً لأهمية توحيد الكلمة الفلسطينية تمهيداً لاستئناف العملية السلمية وصولاً إلى الحل العادل والشامل المنشود بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع الطرف الإسرائيلى بدعم ورعاية مصرية والشركاء الدوليين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
سابعاً: الدولة المصرية أعلنت عن نفسها كقوة إقليمية عظمي.. وأيضاً عن ثقلها الدولى وتقدير وثقة العالم لها على كافة الأصعدة.. ونالت احترام الصديق والشقيق على كافة المستويات سواء السياسية والدبلوماسية.. والدعم للأشقاء الذى وصل إلى ذروته.. وعكس أيضاً أهمية القضية الفلسطينية لدى القيادة السياسية المصرية والتى تأتى على رأس أولوياتها الخارجية.. ولنتوقف عند الدعم المصرى غير المحدود للأشقاء فى غزة من خلال مجموعة من النقاط المهمة:
> فتح معبر رفح منذ بدء الأزمة إدراكاً لأهمية تخفيف المعاناة.. والألم عن الأشقاء من أجل توفير احتياجاتهم الإنسانية والأساسية.
> استقبال وعلاج المصابين والجرحى الفلسطينيين جراء عمليات القصف الجوى الإسرائيلى بالمستشفيات المصرية فى شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة.
> جسر برى غير مسبوق من الإمدادات الغذائية والطبية والاحتياجات الأساسية المتنوعة لتخفيف المعاناة عن الأشقاء وتوفير ما يحتاجونه من أدوية وغذاء فى ملحمة مصرية جسَّدت المعدن الحقيقى لهذا الشعب وقيادته السياسية التى وقفت بشرف وصدق إلى جانب الأشقاء والتخفيف عنهم.
ثامناً: أطلق الرئيس السيسى مبادرة مصر بتخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ودعا الدول للمساهمة فى إعمار غزة.. ولعل وصول المعدات المصرية المشاركة فى إعادة الإعمار هو رسالة قوية أن مصر تقول وتفعل، ولعل تخصيص هذا المبلغ هو سابقة مصرية فريدة وإضافة قوية للجهود المصرية الحالية والتاريخية ليدرك الجميع أن مصر تعمل بشرف وإخلاص من أجل قضية الأشقاء بعيداً عن الضجيج والشعادات والمزايدات والحنجوريات.
تاسعاً: نزاهة وشرف الدور المصرى رسالة وصلت للجميع، فمصر تبحث فقط عن مصالح الأشقاء وتوفير الأمن والاستقرار لهم، وتؤمن بحقوقهم المشروعة، ولا تتأخر عن تقديم كافة أنواع الدعم لهم.. وهى لا تريد إلا تحقيق هذه الأهداف النبيلة ولعل الاحترام والثقة الدولية فى القيادة السياسية المصرية يجعلها جديرة بقيادة المنطقة إلى الأمن والسلام والاستقرار.. ولطالما نادت «مصرــ السيسي» بأهمية الحل الشامل والعادل الذى يتيح الاستقرار للمنطقة ويخفف من حدة توترها بحل القضية المتأزمة منذ عقود ووضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته ومصداقيته فى تنفيذ قراراته.. ودعم الحلول السلمية واستئناف العملية التفاوضية وصولاً لحل شامل وعادل يحقق المصلحة لكافة الأطراف، ويرسخ السلام فى الشرق الأوسط.
عاشراً: نجاح مصر فى الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والتهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو امتداد لدورها فى حل الأزمات فى المنطقة مثل ليبيا والسودان وشرق المتوسط، وأيضاً فى حل ملفات وقضايا دولية.. وهو ما يعنى أننا أمام دولة تمتلك الرؤية والقدرة على الحل والثقل والمكانة والمصداقية.. وهو ما نجح الرئيس السيسى فى إنجازه وتحقيقه خلال الـ7 سنوات الماضية، وهناك المزيد والمزيد قادم فى ظل السياسات الحكيمة التى يقودها الرئيس السيسى الذى بث الثقة والطمأنينة فى نفوس المصريين فى مواجهة كافة التحديات والتهديدات من خلال سجل حافل من النجاحات التى حققها الرئيس السيسى على هذا الصعيد.
إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تستحق من شعبها التحية والتقدير والشكر على ما وصلت إليه من ثقل ومكانة ودور فاعل وثقة ومصداقية لدى المجتمع الدولي.
تحيا مصر