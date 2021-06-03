مستشار رئيس الوزراء : تنفيذ الأحكام كان المشكلة الأكبر التى تواجه مصر

قال هانى محمود مستشار رئيس الوزراء إن مصر كانت تواجه فى السنوات السابقة مشكلة كبيرة وهى مشكلة تنفيذ الأحكام.



أضاف محمود خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج" رأى عام" المذاع على فضائية"ten"، أن صدور حكم تجاه شخص كان المتضرر لا يستطيع أخذ حقه بسبب تغيير الشخص عنوانه عندما يأتى إليه المُحضر.

وأوضح أن قاعدة البيانات الخاصة بوزارة العدل عند صدور حكم على أحد الأشخاص تقوم بعمل إخطار لجميع الجهات الحكومية .



وأكد، أن جميع الجهات الحكومية لم تقدم خدمة لذلك المواطن الصادر له حكم بعد اخطارها بذلك وكانت تقوم بإبلاغه بذلك عندما يذهب إليها.



