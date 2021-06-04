سفير فلسطين الأسبق بالقاهرة: حكومة إسرائيل الجديدة "هشة".. ولن تقدم شيئا لعملية السلام

وصف السفير بركات الفرا سفير فلسطين الاسبق بالقاهرة الحكومة الاسرائيلية الجديدة بقيادة نافتالي بينيت بـ «الهشة والضعيفة» وسيكون من الصعب عليها اتخاذ قرارات مصيرية فيما يتعلق بإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين.

وقال السفير الفلسطيني الاسبق في تصريحات خاصة لـ «صدى البلد» إن الحكومة الاسرائيلية الجديدة ليس لديها العدد الكافي والكبير من الأصوات في الكنيست لتمنحها القوة والتماسك، وبالتالي سيكون من الصعب عليها أن تتخذ قرارات مصيرية.

وأضاف أن «أكثر اعضاء الحكومة الائتلافية المشكلة في اسرائيل من اليمين المتطرف، ولا أعول كثيرا على الحكومة الحالية، لكن الإنجاز على مستوى الوجوه الجديدة في الحكومة الاسرائيلية أنهم استطاعوا ان ينهوا حكم بنيامين نتنياهو الذي استمر على مدى 12 عاما بكل ما جره من ويلات على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة بأسرها».

وتابع قائلا: الحكومة الاسرائيلية الجديدة حكومة انتقالية خلال فترة الاربع سنوات المقبلة وستليها حكومة جديدة من المتوقع أن تكون قادرة على اتخاذ قرارات.

وثمن السفير بركات الفرا حجم الانجازات التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على مستوى القضية الفلسطينية والتي تحققت منذ توليه الحكم في مصر، ولاسيما المبادرة المصرية مؤخرا والتي قدمتها القاهرة برعايته وبتوجيهاته من أجل وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في قطاع غزة.

وأضاف «وقف اطلاق النار مع الحكومة الاسرائيلية الجديدة سيستمر بعد رحيل نتنياهو؛ لأنه من مصلحة اسرائيل كما هو في صالح الفلسطينيين، ومن الضروري لكلا الجانبين الالتزام بالمبادرة المصرية».

واستطرد: لكن لا أعول كذلك على الحكومة الاسرائيلية الجديدة ان تكون قادرة على الدخول في مفاوضات شاملة من أجل احياء عملية السلام.

