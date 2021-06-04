أخبار التوك شو.. الصحة: الوضع الوبائي يشهد انخفاضا ملحوظا.. وزير العدل: المرأة مساوية للرجل في تولي المناصب القضائية.. وتامر أمين يتأثر على الهواء

تناولت برامج التوك شو أمس الخميس، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

عمرو سعد يحسم الجدل حول الموسم الثاني من "ملوك الجدعنة"

قال الفنان عمرو سعد ، إن هناك رغبة جماهيرية تطالب بعمل جزء ثانٍ من مسلسل "ملوك الجدعنة" لكنه يستبعد وجود عمل درامي مرة أخرى مع مصطفي شعبان “إما جزء ثاني أو كل واحد سيكون له عمله الخاص”.

بتجيله رسايل| تصريح جريء من لقاء الخميسي عن عبد المنصف وعلاقاته النسائية

قالت الفنانة لقاء الخميسي، إن دورها فى مسلسل ضد الكسر أضاف لها الكثير، موضحة أنها كانت تقوم بدور نادين، التى تحب شخصا متزوجا وتريد أن تصل له.



مستشار رئيس الوزراء: اشتغلت مع الإخوان 7 شهور شوفت فيهم العجب

أكد المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إنه اعتذر عن الوزارة في عهد الإخوان، وقال:"شعرت أنني لن أستطيع التعامل معهم، وأنا تربيت في شركات أجنبية ووجدت أن الرأي المخالف معهم لن يكون مسموح به".



الصحة: لم نحسم التخطيط لإعطاء المواطنين جرعة ثالثة من لقاح كورونا

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات كبيرة خلال جائحة كورونا، مضيفة:" هناك دعم لـ مجال الأبحاث في وزارة الصحة من القيادة السياسية".

الصحة: الوضع الوبائي لـ كورونا في مصر يشهد انخفاضاً ملحوظاً

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشئون الوقائية، إن الفطر الأسود عبارة عن عدوى فطريات متواجد منذ عام 1876م، وليست مرتبطة بمرضى كورونا فقط.



تامر أمين يتأثر على الهواء.. من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال

علق الإعلامي تامر أمين، على قصة المهندس ناصر عبد اللطيف مخلوف، والد عروس الدقهلية الذي كتب على قائمة منقولات نجلته "من يؤتمن على العرض لا يُسأل عن المال.. اتقي الله في كريمتنا".

مصطفى بكري : مصر تستعيد دورها القومي في حل القضية الفلسطينية

قال الإعلامي مصطفى بكري إنه كان هناك تحرك نشط من الإدارة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدا أن اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية عندما تواجد في غزة نقل رسائل الرئيس السيسي.

وزير العدل: المرأة مساوية للرجل في تولي المناصب والوظائف القضائية.. فيديو

قال المستشار عمر مروان وزير العدل، إن قرارات الرئيس السيسي أمس، تارخية لأنها لأول مرة تتخذ في القضاء المصري مؤكدا أنه بعد اجتماع الأمس، استطعنا أن نحل العديد من المشاكل التي كانت تواجه القضاء.