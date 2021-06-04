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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منى فاروق تستعرض رشاقتها في "الجيم" (فيديو)

مني فاروق
مني فاروق

 

 

شاركت الفنانة منى فاروق متابعيها فيديو جديد لها في الجيم وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"  


وظهرت مني فاروق وهي تؤدي وهي تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية باطلالة رياضية نالت اعجاب متابعيها.


وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، ثم خاضت التجربة الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال،  فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.


وكان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.
 

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IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_٠٠٠١٢٣
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https://www.instagram.com/reel/CPqBnZYp23x/?utm_medium=copy_link

إطلالة رياضية اعمال مني فاروق الفنانة مني فاروق مني فاروق مسلسل رحيم مسلسل الأب الروحي رياضية فيديوهات

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