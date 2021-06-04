منى فاروق تستعرض رشاقتها في "الجيم" (فيديو)

شاركت الفنانة منى فاروق متابعيها فيديو جديد لها في الجيم وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"



وظهرت مني فاروق وهي تؤدي وهي تستعرض رشاقتها ولياقتها البدنية باطلالة رياضية نالت اعجاب متابعيها.



وتعد منى فاروق من ضمن المواهب الشابة الصاعدة التي أفرزها مسلسل "الأب الروحي" ، ثم خاضت التجربة الثانية لها من حيث الوقوف أمام النجم ياسر جلال، فى مسلسل "ظل الرئيس" والذى حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



وكان أحدث أعمال منى فاروق، مشاركتها فى مسلسل "رحيم"، بطولة النجم ياسر جلال ومحمد رياض من تأليف محمد إسماعيل أمين وإخراج محمد سلامة.



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