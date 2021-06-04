بملابس جريئة.. سلمى الشيمي تثير الجدل

شاركت الموديل سلمى الشيمي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".

وظهرت سلمى الشيمي، بإطلالة جريئة، مرتدية توب مكشوف البطن والصدر، مما أبرز مفاتنها وبنطال جينز ممزق، واعتمدت في صورتها على وضع الماكياج الجذاب الذى أبرز ملامحها بشكل واضح، وهو ما جعل إطلالتها مثيرة للجدل.

وتعمل سلمى الشيمي، موديل، وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابيها على "إنستجرام" و"فيس بوك" مليئان بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.

يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بـ"زي فرعوني" بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.

سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورًا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا "جلسة تصوير الموز" التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.