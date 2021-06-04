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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو سعد : كنت بغير من عظمة أحمد زكي ومحمود عبد العزيز في شخصياتهم في الأفلام

عمرو سعد
عمرو سعد

قال الفنان "عمرو سعد "،إنه فى أول بطولة له في فيلم "حين ميسرة" كان ينام فى لوكيشن تصوير الفيلم ويتعامل بشخصية "عادل " خلف الكواليس حتى تصل الشخصية للمشاهد كما هي، لافتاً أنه كان لديه هوس بالشخصية.

 

تابع "عمرو سعد "، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية mbcمصر، أنه استمر فى النضوج مرورا بكل الأعمال السينمائية التى قام ببطولتها حتى وصل لشخصية "مولانا" التى شعر فيها قمة النضج ، معقباً أن الممثل لابد أن يكون "براند".

 

 

أوضح "عمرو سعد"، قائلاً: أنا كنت بنافس جيل أحمد زكى ومحمود عبدالعزيز وعادل إمام وكنت بغير عشان أوصل لعظمتهم ونفسي أبقي زيهم، لافتاً أن الطموح حلو.

 

أضاف "عمرو سعد"،قائلاً :أنا اتسحرت بالشخصيات اللي بيقدمها هؤلاء الفنانين اللى مازالت لحد دلوقتى بيستخدمها الأجيال المتلاحقة .

عمرو سعد ملوك الجدعنة اخبار التوك شو

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