شاهد رونالدينيو يقضى اجازته الصيفية في دبي.. صور

نشر البرازيلي رونالدينيو، لاعب برشلونة الاسباني السابق صورة له أثناء الاستمتاع بإجازته، حيث يقضى الإجازة، على أحد الشواطئ في دبي.

وكتب الأسطورة البرازيلي، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، قائلا: "هيا يأتي الذي يعطي الوقت، هناك وقت kkkkkkkk 😎 🤙🏾".



وبدأ رونالدينيو مشواره مع كرة القدم عام 1987 مع فريق الشباب بنادي غريميو بالبرازيل وتدرج في الفئات العمرية المختلفة حتي لعب للفريق الأول عام 1998.



سجل رونالدينيو 21 هدفا مع فريق غريميو البرويلي خلال الفترة من 1998وحتي 2001 في 52 مباراة ، وبعدها انضم الي باريس سان جيرمان لمدة موسمين وسجل 17 هدفا في 55 مباراة



انضمام رونالدينيو إلي برشلونة جاء بعد رحيل بيكهام إلي ريال مدريد في الوقت الذي وعد لابورتا رئيس النادي في ذلك الوقت جماهير الفريق بالتعاقد مع النجم الإنجليزي ولم يجد سوي البرازيلي ليشغل هذا المركز في الفريق.



انفجر أداء رونالدينيو مع انضمامه لفريق برشلونة وسجل 70 هدفا في 145 مباراة وحقق لقب الدوري الاسباني وترشح في عامه الأول مع الكتالوني لجائزة افضل لاعب وحققها مرتين أعوام 2004-2005.



حقق بطولتي دورى اسباني وكأس السوبر مرتين وبطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2006، وفي عام 2008 انضم رونالدينيو الي فريق ميلان وحق بطولة الدوري الإيطالي.



ثم لعب رونالدينيو لعدة فرق بعد ذلك مثل فلامنجو وأتلتيكو مينييرو وكيريتارو وفلومينينسي ولكن لم يكن بنفس القوة خلال فترة تواجده في أوروبا.



علي مستوي المنتخب فإن رونالدينيو لعب للبرازيل تحت 17 حتي المنتخب الأول وحقق كأس العالم 2002 كأس العالم للقارات 2005 وكوبا أمريكا 1999