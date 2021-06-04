موسيماني يستغيث من جماهير الأهلي: "مبيشبعوش بطولات"

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عن رأيه في شغف الجماهير الكبير في حصول القلعة الحمراء على بطولات.

وقال موسيماني خلال حواره مع الإعلامي اسلام الشاطر في برنامج لقاء خاص إن، جمهور النادي الأهلي الذي لم أرى مثله في حياتي فهو دائماََ يرغب في الحصول على الألقاب ولا يكتفوا ببطولة واحدة.

وأضاف المدير الفني للأهلي أن، عندما كنا في نهائي دوري ابطال إفريقيا تعتبر أول بطولة لي مع الأهلي هتف الجماهير "الدوري يا موس".

وتابع: حدث أيضاََ أن الجماهير هتفت في أحد مباريات الكأس، السوبر الإفريقي يا موسيماني، وهذا الأمر يجعلني أتحمس أكثر للفوز بالبطولات مع النادي الأهلي.

وأشار موسيماني الى أن اللاعبين تتحمس بشكل كبير بعد سماع أحد الجماهير تتمنى حصد ميداليات أكثر، ونقوم بأفضل ما لدينا دائماََ.