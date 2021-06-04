جميع الخدمات من المنزل.. مستشار رئيس الوزراء يشرح عمل المنصة الرقمية

قال هاني محمود مستشار رئيس الوزراء إن منصة مصر الرقمية هي نقلة رقمية لم يشعر بها المواطن، مضيفا أن تلك المنصة هي خدمة إلكترونية تحتوي على بيانات جميع المصريين من خلال الرقم القومي الخاص بهم.

أضاف محمود خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد فى برنامج" رأى عام" المذاع على فضائية "ten "، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم الدعم لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يحدث في تاريخ ذلك القطاع من قبل.



وقال إن المواطن عند دخوله للمنصة الرقمية سيقوم بإدخال الرقم القومي الخاص به و بعمل كلمة مرور له حتى يستطيع الحصول على الخدمة التي يريدها .

أكد أن أول شيئ سيراه المواطن في المنصة الرقمية هو جميع بياناته الشخصية و اذا كان يمتلك سيارة ستعمل المنصة على إظهار الرقم الخاص بالسيارة للمواطن أيضا.



وتابع : "أن جميع الخدمات التي يريدها المواطن سيستطيع الحصول عليها من خلال جهاز الكمبيوتر في منزله مثل عمل التوكيلات او عمل بطاقة رقم قومي، منوهة إلى أن الخدمات سوف تزيد في الفترة القادمة.





