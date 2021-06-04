بإطلالة جذابة.. بسمة داوود تقضي الإجازة الصيفية علي البحر

شاركت الفنانة بسمة داوود، متابعيها مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".



وظهرت بسمة داوود، أثناء قضاء إجازتها الصيفية علي شاطئ البحر مرتدية هوت شورت ابيض، ورفعت شعرها الأسود للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، نالت اعجاب متابعيها.



يذكر أن أحدث أعمال بسمة داوود، مشاركتها في مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي عُرض في رمضان المنقضي، بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.



وتدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

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