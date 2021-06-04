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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة جذابة.. بسمة داوود تقضي الإجازة الصيفية علي البحر

بسمة داوود
بسمة داوود

شاركت الفنانة بسمة داوود، متابعيها مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت بسمة داوود، أثناء قضاء إجازتها الصيفية علي شاطئ البحر مرتدية هوت شورت ابيض، ورفعت شعرها الأسود  للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها، نالت اعجاب متابعيها.


يذكر أن أحدث أعمال بسمة داوود، مشاركتها في مسلسل “ملوك الجدعنة” الذي عُرض في رمضان المنقضي، بطولة عمرو سعد، مصطفى شعبان، ياسمين رئيس، رانيا يوسف، وتأليف ورشة كتابة فنية تحت إشراف الكاتبة عبير سليمان، إخراج أحمد خالد موسى.

 
وتدور أحداث ملوك الجدعنة حول سرية وسفينة “مصطفى شعبان وعمرو سعد” اللذين يعملان فى التجارة وتربطهما صداقة قوية، ويواجهان صعابًا ومشكلات كبيرة مع عدو لهما يحاول أن يسيطر عليهما ويتحكم فيهما، والعمل من تأليف عبير سليمان بمشاركة ورشة للكتابة وإخراج أحمد خالد موسى.

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IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_٠٠١٤٣٠
IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_٠٠١٤١١
IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_٠٠١٤١١
IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_٠٠١٣٣٥
IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_٠٠١٣٣٥
IMG_20210604_001314_436
IMG_20210604_001314_436
IMG_20210604_001308_413
IMG_20210604_001308_413

https://www.instagram.com/reel/CPqbLnfggsi/?utm_medium=copy_link

إطلالة جذابة هوت شورت شاطئ البحر اجازة موقع التواصل الاجتماعي قضاء الأجازة مصطفى شعبان وعمرو سعد أحداث ملوك الجدعنة مسلسل “ملوك الجدعنة”

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