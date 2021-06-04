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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع قيود السفر إلى اليابان

الاتحاد الأوروبي يدعو لرفع قيود السفر إلى اليابان

صدى البلد

دعا المجلس الوزاري الأوروبي الدول الأعضاء في الاتحاد إلى إضافة اليابان لقائمة الدول التي يتعين تحرير السفر إليها، بعد القيود التي فرضها الاتحاد على السفر لمكافحة وباء كورونا.

وأشار المجلس في بيان أمس الخميس إلى أن إضافة اليابان إلى القائمة تأتي بعد توفر معطيات علمية تتمتع بالمصداقية، وفي إطار التوصيات التي تصدرها بروكسل تباعا للدول الأعضاء المتعلقة بفتح حدودها الخارجية أمام مواطني مختلف دول العالم.

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ويوصي المجلس في أحدث لوائح البلدان الأوربية بفتح حدودها أمام مواطني أستراليا، إسرائيل، اليابان، نيوزيلندا، رواندا، سنغافورة، كوريا الجنوبية، تايلاند والصين شرط المعاملة بالمثل، وفقًا لوكالة آكي الإيطالية.

كما يأمل المجلس من الدول الأعضاء العمل على فتح الحدود بشكل تدريجي أمام مواطني هونغ كونغ وماكاو بشرط المعاملة بالمثل.

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