خلال 24 ساعة.. أكثر من مليون مشاهدة لأغنية جورج وسوف "ياه عالزمن"

حققت أغنية سلطان الطرب جورج وسوف الجديدة ياه عالزمن التي طرحها منذ حوالي 24 ساعة، أكثر من مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وتصدرت تريند موقع التواصل الاجتماعي على مدار الساعات الماضية.

كليب أغنية ياه عالزمن للفنان جورج وسوف من إخراج فادي حداد، وكتب كلماتها أحمد المالكي، وهو من ألحان مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين.

وظهر الفنان جورج وسوف في فيديو كليب أغنية ياه عالزمن وهو يجلس أمام البيانو ويعزف ويغني على خلفية أحداث تدور حول العشرة بين الأشخاص والعلاقات الاجتماعية والفراق.

تصدر اسم جورج وسوف تريند مواقع التواصل الاجتماعي منذ يومين بعد انتشار فيديو مؤثر لفتاة سورية أثناء حضورها حفل للفنان في دمشق، وظهورها في حالة انهيار شديدة متأثرة بكلمات أغنيته الشهيرة خسرت كل الناس.

دخلت الفتاة في نوبة بكاء شديدة وهي تردد كلمات الأغنية ما دفع جورج وسوف إلى طلب منها الصعود على المسرح وأمر البادي جارد بإفساح المساحة لها، ومسح دموعه بمنديل فقبلت يده.

أحيا جورج وسوف حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح قلعة دمشق في احتفالات فوز الرئيس بشار الأسد بولاية رئاسية جديدة، وتفاعل الجمهور مع أغانيه الشهيرة وأثني متابعو السوشيال ميديا على موقفه مع الفتاة.