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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري بعد إعلان محمد رمضان التحفظ على أمواله: ضحكتني

رمضان وياسمين
رمضان وياسمين

 

 

علقّت الفنانة ياسمين صبري، على أزمة الفنان محمد رمضان، بخصوص إعلانه على التحفظ  على جميع أمواله.

 

وكتبت ياسمين، تعليقًا على منشور محمد رمضان، عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلة: "ضحكتني". 


وكان الفنان محمد رمضان، قد أعلن تحفظ البنوك على أمواله، حيث قال في فيديو نشره عبر حسابه الخاص على “إنستجرام”


وقال محمد رمضان:" صحيت الصبح علي تليفون إن الدولة تحفظت على أموالي، وبقول إن أنا ومالي ملك بلادي .. والشعبيين والفلاحين اللي زيي مش بيسيبو في البنك بيسيبو في بيتهم ".

 

كشف المحامي شعبان حسين والمستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية  لصدى البلد عن  سبب الحجز على أموال الفنان محمد رمضان في البنوك.

 

وأن الحجز على أموال الفنان محمد رمضان في البنوك هو حجز تحفظي والدولة ليس لها علاقة بذلك.

حيث قام ورثة الطيار أشرف أبو اليسر بحجز تحفظي على أموال محمد رمضان وذلك للحصول على المبلغ الذي حكم به القضاء كتعويض للطيار أشرف أبو اليسر.

 

وما يشاع أن الدولة تحفظت على أمواله أو منعته من التحكم فيها كلام غير صحيح وهذا إجراء طبيعي يحدث في جميع الأحكام واجبة النفاذ مع جميع الناس وليس محمد رمضان فقط.

كما أن أسرة الراحل قامت بعمل حجز مالي "مدين لدى الغير" في هذا البنك فقط وليس في جميع البنوك كما أشيع.

 

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IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_٠٠٢٥٥٦
ياسمين صبري الفنان محمد رمضان الفنانة ياسمين صبري الطيار أشرف ابو اليسر الصفحة الرسمية أموال الفنان محمد التحفظ علي أمواله

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