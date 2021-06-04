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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

قبل إنتاجه في مصر بأسبوعين .. تفاصيل عن لقاح سينو فارم

صدى البلد

منحت منظمة الصحة العالمية موافقة طارئة على لقاح فيروس كورونا  من إنتاج شركة Sinopharm الصينية المملوكة للدولة ونعرض لكم تفاصيل عن لقاح سينو فارم وفقا ل “bbc ".


 إنه أول لقاح طورته دولة غير غربية يحظى بدعم منظمة الصحة العالمية. تم بالفعل إعطاء اللقاح لملايين الأشخاص في الصين وأماكن أخرى.

كانت منظمة الصحة العالمية قد وافقت في السابق على اللقاحات التي تصنعها شركة Pfizer و AstraZeneca و Johnson & Johnson و Moderna.

لكن المنظمين الصحيين الفرديين في بلدان مختلفة - خاصةً الأفقر في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا - وافقوا على استخدام الوخزات الصينية في حالات الطوارئ.

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مع قلة البيانات الصادرة دوليًا في وقت مبكر ، كانت فعالية اللقاحات الصينية المختلفة غير مؤكدة لفترة طويلة.

 

لكن منظمة الصحة العالمية قالت  الأسبوع الماضي  إنها صادقت على "سلامة وفعالية وجودة" لقاح سينوفارم الذي طوره معهد بكين للمنتجات البيولوجية.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن إضافة اللقاح لديها "القدرة على تسريع وصول لقاح Covid-19 بسرعة للدول التي تسعى لحماية العاملين الصحيين والسكان المعرضين للخطر".

يوصى بإعطاء اللقاح على جرعتين لمن هم في سن 18 وما فوق، ومن المتوقع اتخاذ قرار في الأيام المقبلة بشأن لقاح صيني آخر طورته شركة Sinovac ، بينما يخضع لقاح Sputnik الروسي للتقييم.

موافقة منظمة الصحة العالمية ، كان لقاح سينوفارم يستخدم بالفعل على نطاق واسع ، مع ما يقدر بنحو 65 مليون جرعة ، وفقا للتقارير، بالإضافة إلى الصين ، تشمل الدول التي تستخدم اللقاح الإمارات العربية المتحدة وباكستان والمجر.

اتخذ القرار يوم الجمعة بالموافقة على استخدام اللقاح في حالات الطوارئ من قبل المجموعة الاستشارية الفنية التابعة لمنظمة الصحة العالمية ، والتي راجعت أحدث البيانات السريرية وممارسات التصنيع.

وقالت إن فعالية اللقاح لحالات Covid-19 العرضية والموجودة في المستشفى قدرت بنحو 79 ٪.

أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن عددًا قليلاً من البالغين فوق سن الستين قد تم تضمينهم في التجارب السريرية ، لذلك لا يمكن تقدير الفعالية لهذه الفئة العمرية. لكنها قالت إنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن اللقاح سيعمل بشكل مختلف في المتلقين الأكبر سنا.

لم تتوصل الهيئة الصحية بعد إلى قرار بشأن لقاح سينوفاك الصيني. قال خبراء منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إنهم ينتظرون معلومات إضافية قبل أن يتمكنوا من تقديم توصية.

كما تم بالفعل شحن ملايين الجرعات من هذا اللقاح إلى عدد من البلدان التي سمحت باستخدامه في حالات الطوارئ.

لقاح منظمة الصحة العالمية الصحة منظمة سينوفارم لقاح سينوفارم

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