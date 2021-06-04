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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إدارة الزمالك تتدخل للإفراج عن باقي المحتجزين من جماهير النادي

صدى البلد

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بأنها تتابع أولا بأول موقف جماهير الزمالك المحتجزة، والتي ألقت أجهزة الأمن القبض عليها لمنع التجمهر أثناء استقبال فريق كرة السلة بالنادي الحائز على بطولة الأندية الإفريقية.

وأكدت اللجنة أن كل أعضائها أجروا اتصالات بجميع الجهات الأمنية لاستطلاع الموقف القانوني للمحتجزين، وأرسلت اللجنة فريقا من المحامين بالشئون القانونية بالنادي للإفراج عن المحتجزين.

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كما أن اللجنة تدخلت وحصلت على وعد من الجهات الأمنية بالإفراج عن كل الجماهير المحتجزة خلال الساعات المقبلة خاصة، وأن عددا كبيرا منهم تم الإفراج عنه خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان عدد من جماهير الزمالك الذين كانوا يرغبون في استقبال بعثة فريق السلة العائدة ببطولة إفريقيا من رواندا قد تم احتجازهم على خلفية قرار منع التجمعات بسبب جائحة كورونا.

الزمالك نادي الزمالك حسين لبيب مدرب الزمالك الدوري

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