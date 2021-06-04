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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حقيقة رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

صدى البلد

كشف مصدر مطلع داخل منتخب مصر الأوليمبي حقيقة رفض نادى ليفربول الإنجليزي مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في أولمبياد طوكيو.

كانت أنباء ترددت بشأن رفض نادى ليفربول طلب شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بمشاركة محمد صلاح في الدورة الأوليمبية بطوكيو.

قال المصدر ذاته أن اتحاد الكرة والجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب لم يتلقوا أي خطاب رسمي يتضمن رفض نادى ليفربول انضمام محمد صلاح الى المنتخب الأولمبي فى دورة طوكيو.

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شدد على أن شوقى غريب ومعاونيه حتى هذه اللحظة قيد الانتظار لرد مسؤولي نادى ليفربول الإنجليزي بشأن ضم محمد صلاح الى المنتخب الأولمبي من أجل المشاركة في أولمبياد طوكيو.

وحرص حسام البدرى المدير الفني للمنتخب الوطني ورئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة على زيارة معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادا للمشاركة في أولمبياد طوكيو.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب مباراتين وديتين أمام نظيره منتخب جنوب أفريقيا.

ووجه رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة كلمة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي أكد خلالها على دعم اتحاد الكرة الكامل وان الجماهير المصرية تنتظر منهم الكثير في أولمبياد طوكيو.

وقال رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة : أن الاتحاد بصدد الاحتفال بالمئوية وأن هناك تكريما لكل من شارك فى الدورات الأوليمبية وان الاشتراك في الدورات الأولمبية شرف لأي رياضي.

كما وجه حسام البدرى كلمة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي أكد خلالها تمنياته بالتوفيق وتحقيق انجاز في أولمبياد طوكيو.

في المقابل وجه شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي الشكر إلى رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة وحسام البدرى على دعم لاعبي منتخب أوليمبي الفراعنة.

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