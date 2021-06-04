مستشار رئيس الوزراء يدعو المواطنين للدخول على منصة مصر الرقمية

قال هانى محمود مستشار رئيس الوزراء إن المنصة لم تكن موجودة من قبل فى مصر لأنها كانت تحتاج إلى تفكير كثير و أيضا الوفرة من المال .



أضاف محمود خلال لقائه مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج" رأى عام" المذاع على فضائية "ten "، أن عمل المنصة كان يحتاج لرؤية واضحة و هو ما توفر مؤخرا ودعا جميع المواطنين للدخول على منصة مصر الرقمية لكى يستطيعوا الحصول على الخدمات التى يريدونها أثناء تواجدهم فى البيت.

أوضح مستشار رئيس الوزراء، أن عمل اى بيانات رقمية يحتاج إلى وقت للوصول إلى مرحلة الإستقرار ، مشيرا إلى أن هناك بعض العوائق التي واجهت عمل المنصة فى البداية و لكن تم حلها جميعا.

أكد ، أن وزارة الاتصالات قامت بعمل منافذ فى جميع محافظات الجمهورية لتقديم الخدمات الجماهيرية لمن لا يستطيع التعامل مع أجهزة الكمبيوتر .



و تابع:" أن الأشخاص الذين سيقومون بتقديم الخدمات للمواطنين فى تلك المنافذ و التى وصل عددها إلى ٤٠٠ منفذ يتم تدريبهم و يتم إعطاؤهم جهاز كمبيوتر لتقديم الخدمة من خلاله".



