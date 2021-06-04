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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

في موسمه.. نصائح اختيار بطيخ لذيذ قبل شرائه

صدى البلد

البطيخ الأحمر ، هو فاكهة غنية بالعناصر الغذائية تجعل وجبة خفيفة منعشة منخفضة السعرات الحرارية 

عندما تنضج ، فإنها توفر مصدرًا كبيرًا لمضادات الأكسدة الطبيعية ، بما في ذلك الليكوبين ، الذي يرتبط بالعديد من الفوائد الصحية ، مثل الحماية من أمراض القلب والسكري وأنواع معينة من السرطان، في حين أن أفضل طريقة لمعرفة ما إذا كان البطيخ قد نضج هو تذوق أو التحقق من اللب الأحمر ، إلا أن هذا ممكنًا بشكل عام فقط بعد شرائه.

إذا كنت لا ترغب في اختيار المنتجات المقطعة مسبقًا ، فإن اختيار البطيخ الحلو والعصير بناءً على مظهره يمكن أن يكون تحديًا كبيرًا.

فيما يلي نصائح لمساعدتك على أخذ بطيخ لذيذ إلى المنزل:

1. ابحث عن شكل موحد
يأتي البطيخ بأحجام وأشكال مختلفة تختلف من دائري إلى بيضاوي إلى ممدود. يمكن أن تكون جميعها اختيارًا جيدًا.

بغض النظر عن اختيارك ، التزمي بأولئك الذين لديهم شكل ثابت ومتناسق ، وتجنب أولئك الذين لديهم نتوءات أو خدوش أو جروح غير منتظمة.

قد تشير المخالفات إلى أن البطيخ تلقى كميات غير متناسقة من الماء أو لم يتم تلقيحها بشكل صحيح. من ناحية أخرى ، قد تشير الجروح أو الخدوش إلى وجود حشرات أو فطريات 

تحقق من البقعة الميدانية
إذا قلبت بطيخًا رأسًا على عقب ، يجب أن تجد بقعة صفراء تعرف أيضًا باسم الحقل أو البقعة الأرضية.

تظهر هذه البقعة مكان استراحة البطيخ على الأرض قبل حصاده.

تشير البقعة الصفراء الكبيرة إلى أنها أمضت وقتًا أطول في النضوج على الكرمة وينبغي أن تكون أكثر حلاوة .

على العكس من ذلك ، تشير البقعة الأكثر بياضًا إلى أنه تم قطفها في وقت مبكر جدًا ولم تصل إلى ذروة النضج. نظرًا لأن البطيخ لا يستمر في النضج بعد الحصاد ، فإن اختيار بطيخ ذي بقعة أكثر بياضًا يعني أنك ستنتهي على الأرجح بنكهة عادية 


التحقق من صلابة البطيخ يشير إلى مقاومة القشرة أو الجلد .

يجب أن يكون للبطيخ الناضج قشرة سميكة لا تعطي بسهولة عند الضغط عليها. تلك التي تفعل ذلك عادة ما تكون مفرطة النضج .

البطيخ بطيخ قلب فاكهة احمر البطيخ الأحمر الأحمر

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