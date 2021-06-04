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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات إسرائيلية تقصف غزة.. والمقاومة ترد بعدة صواريخ.. فيديو

طائرات إسرائيلية تقصف غزة.. والمقاومة ترد بعدة صواريخ.. فيديو

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام محلية فلسطينية، بأن طائرات إسرائيلية اقتحمت أجواء قطاع غزة، وشنت عدة غارات على مناطق مختلفة بالقطاع.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام، إن المقاومة الفلسطينية أطلقت النار بشكل مكثف تجاه طائرات إسرائيلية مسيرة، حلقت على مستوى منخفض في سماء مدينة غزة.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مصادر قولها إن الطائرات "يتم تسييرها إلكترونيا عن بعد، يستخدمها الجيش الإسرائيلي في تنفيذ عمليات استخبارية، حيث كثف من استخدامها في قطاع غزة خلال الفترة الماضية".

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وتابعت المصادر: "شهد القطاع إطلاق نار كثيف من قبل الفصائل الفلسطينية في محاولة لإسقاط الطائرات، بالإضافة إلى إطلاق أعيرة ضوئية".

ونشرت الفصائل بيانا حذرت فيه المواطنين من الصعود على أسطح المنازل والتواجد في المناطق المفتوحة، خشية من إصابتهم أثناء سقوط الطائرات أو الأعيرة النارية".

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