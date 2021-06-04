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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البدري يوجه رسالة لـ شيكابالا ويلمح لإمكانية انضمام عبدالله السعيد وفتحي للمنتخب

صدى البلد

 

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام جميع اللاعبين المحليين و المحترفين للإنضمام خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كافة اللاعبين على حد سواء .

 

وأكد البدري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :  أتابع جميع لاعبي الدوري المصري وهناك العديد من العناصر المميزة في النادي المصري البورسعيدي مثل أحمد رفعت و كريم العراقي و عمر كمال عبد الواحد ، بالإضافة إلى محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة الذي يقدم موسماً متميزاً مع الفريق الأصفر هذا الموسم .

 

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محمد صلاح الأبرز.. حسام البدري يرشح 3 لاعبين للانضمام إلى المنتخب الأولمبي فى الأولمبياد

واختتم البدري : المنتخب يحتاج إلى مزيج من عناصر الشباب بالإضافة إلى ضرورة تواجد اللاعبين أصحاب الخبرات ، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً أمام أحمد فتحي و عبد الله السعيد لاعبا بيراميدز بالإضافة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك

الدوري المصري النادي المصري عبد الله السعيد وادي دجلة شيكابالا عبدالله السعيد

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