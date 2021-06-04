البدري يوجه رسالة لـ شيكابالا ويلمح لإمكانية انضمام عبدالله السعيد وفتحي للمنتخب

قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام جميع اللاعبين المحليين و المحترفين للإنضمام خلال الفترة المقبلة ، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يتعامل مع كافة اللاعبين على حد سواء .

وأكد البدري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : أتابع جميع لاعبي الدوري المصري وهناك العديد من العناصر المميزة في النادي المصري البورسعيدي مثل أحمد رفعت و كريم العراقي و عمر كمال عبد الواحد ، بالإضافة إلى محمد عبد المنصف حارس مرمى فريق وادي دجلة الذي يقدم موسماً متميزاً مع الفريق الأصفر هذا الموسم .

واختتم البدري : المنتخب يحتاج إلى مزيج من عناصر الشباب بالإضافة إلى ضرورة تواجد اللاعبين أصحاب الخبرات ، وهو ما يجعل الباب مفتوحاً أمام أحمد فتحي و عبد الله السعيد لاعبا بيراميدز بالإضافة إلى محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك