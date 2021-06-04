الأول على الثانوية الأزهرية العام الماضي: هذه أسباب نجاحي

قال أحمد مدحت طالب الطب والأول على الثانوية الازهرية العامة الماضي، إن عائلته كان لها النصيب الأكبر من تفوقه الدراسي، لدورهم الكبير في الدعم والتحفيز.

وتابع مدحت خلال حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج " مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،:" أختي أسماء كان لها الدور الأكبر في الدعم والتحفيز حتى لو كان معدل مذاكرتى بسيط، مردفا:" كانت تحفزني للحصول علي أعلي الدرجات".

وأوضح :" أختي كانت توفر لي كل شيء للحصول على أفضل الدرجات، وكانت تساعدني في كافة النواحي".

وأردف:" التعليم أصبح لا يقتصر على الجامعات، وأصبح مفتوح في أي مكان للتعلم، من خلال الإنترنت.

