لم أجد سببا واضحا ..البدري يكشف سر عدم إقامة معسكر للمنتخب

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني نجح في جزء كبير من مهمته الأساسية التي جاء من أجلها وهي التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون ، مشيراً إلى أن النتائج أهم من الأداء خلال هذه المرحلة .

وقال البدري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : هدفنا الرئيسي كان التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالكاميرون ، والتأهل إلى كأس العالم بقطر ، ونجحنا في تحقيق هدفنا الأول .

واختتم البدري : لاعبي الأهلي و الزمالك و بيراميدز يعانون من الإجهاد الشديد نظراً لمشاركة الفريق الأحمر في دوري أبطال إفريقيا وكذلك بيراميدز في كأس الكونفدرالية الإفريقية ، بالإضافة إلى خوض الزمالك لمباريات الدوري العام وكأس مصر ، كما أن اللاعبين المحترفين مثل محمد صلاح و محمد النني و أحمد حسن كوكا و غيرهم يحصلون على فترة راحة الآن بعد نهاية الدوريات الأوروبية، لذلك فلم أجد سبباً واضحاً لإقامة معسكر خاص للمنتخب الوطني ، وخوض مباراة ودية.