البدري يكشف عن حديثه لـ لاعبي المنتخب الأوليمبي

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أنه اجتمع مساء أمس بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب و معاونيه وجميع اللاعبين لتحفيزهم قبل خوض دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو .

وقال البدري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : حرصت على التحدث مع لاعبي المنتخب الوطني الأوليمبي خلال الاجتماع، فتدعيم هؤلاء اللاعبين بمثابة واجب وطني ، حتى يتمكنوا من تحقيق إنجازاً كبيراً في أولمبياد طوكيو المقبلة .

واختتم البدري : المنتخب الوطني الأوليمبي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين من الأهلي والزمالك و الإسماعيلي و بيراميدز والعديد من الأندية الأخرى ، بالإضافة إلى تواجد بعض اللاعبين المحترفين مثل مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي وعمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألماني ، ولذلك أرى أن الفريق يستطيع تحقيق إنجازاً كبيراً في طوكيو ولن يكتفي بالتمثيل المشرف .