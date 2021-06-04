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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البدري يكشف عن حديثه لـ لاعبي المنتخب الأوليمبي

صدى البلد

أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم أنه اجتمع مساء أمس بالجهاز الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي بقيادة شوقي غريب و معاونيه وجميع اللاعبين لتحفيزهم قبل خوض دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة بطوكيو .

وقال البدري في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : حرصت على التحدث مع لاعبي المنتخب الوطني الأوليمبي خلال الاجتماع، فتدعيم هؤلاء اللاعبين بمثابة واجب وطني ، حتى يتمكنوا من تحقيق إنجازاً كبيراً في أولمبياد طوكيو المقبلة .

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واختتم البدري : المنتخب الوطني الأوليمبي لديه مجموعة مميزة من اللاعبين المحليين من الأهلي والزمالك و الإسماعيلي و بيراميدز والعديد من الأندية الأخرى ، بالإضافة إلى تواجد بعض اللاعبين المحترفين مثل مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي التركي وعمر مرموش مهاجم فولفسبورج الألماني ، ولذلك أرى أن الفريق يستطيع تحقيق إنجازاً كبيراً في طوكيو ولن يكتفي بالتمثيل المشرف .

الأهلى الزمالك حسام البدري اولمبياد طوكيو المنتخب الاوليمبى شوقي غريب يراميدز

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