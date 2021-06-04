تيفاني هاديش تقدم دور أسرع امرأة في العالم فلورنس جوينر

في فيلم سيرة ذاتية

اختيرت الممثلة الأمريكية الكوميدية تيفاني هاديش لبطولة فيلم سيرة ذاتية عن مشوار حياة أسرع امرأة في العالم، وهي العداءة والبطلة الأولمبية فلورنس جريفيث جوينر .

البطلة الأولمبية فلورنس جريفيث جوينر التي توفيت عن عمر 38 عاما إثر إصابتها بنوبة صرع، سجلت العديد من الأرقام القياسية في الجري لم يتم كسرها حتى اليوم، والعدو بسرعة مميزة وتفوقت على الرجال في العديد من ألعاب القوى.

تفاصيل فيلم تيفاني هاديش

كان للبطلة فلورنس جريفيث أسلوبا مميزا بها وشخصية مبهرجة، وكانت أحد الشخصيات الأسطورية التي نشأت تيفاني هاديش على حبها وستنتج بنفسها الفيلم الذي ستكشف فيه العديد من المعلومات عن حياتها.

وبدأت تيفاني هاديش بالفعل التدريب على شخصية بطلتها المفضلة بمساعدة فريق عملها ومدربها السابق الذي سيشارك في إنتاج الفيلم أيضا بحسب موقع فاريتي.

وقالت تيفاني هاديش في بيان لها إنها تتطلع لسرد رواية فلورنس جريفيث كما يجب أن تقدم، وتصوير روحها بدقة ليظل إرثها مشهودا للأجيال القادمة.