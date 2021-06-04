إيناس النجار تتألق بإطلالة ناعمة من سيارتها.. شاهد

نشرت الفنانة التونسية إيناس النجار، صورة جديدة عبر الستوري الخاص من داخل سيارتها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ايناس النجار بإطلالة ناعمة جذابة، وهي ترتدي توب باللون الأسود بنصف كم، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية وجذابة، ووضعت بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر شفاه مميز.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ايناس النجار على تسريحة مميزة وقامت بترك خصلات شعرها منسدلة عبر وجهها واكتافها بتسريحة انسيابية وناعمة ، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

يُذكر أن آخر أعمال إيناس النجار فيلم "دفع رباعي" بطولة الفنان الكبير أحمد بدير، ومحسن منصور، وندا بهجت، وسمسم شهاب، وأحمد عزمي وغيرهم من النجوم وهو من تأليف خالد سليمان وإخراج إيهاب عبد اللطيف.



وكان أحدث أعمالها الدرامية مسلسل "لعنة كارما" بطولة هيفاء وهبي، وزكي فطين عبد الوهاب، وشيرين، وضياء عبد الخالق، وفارس رحومة، ومحمد سليمان، ومن تأليف عبير سليمان، مصطفى زايد، وإخراج خيري بشارة، كما شاركت فى مسلسل "الدخول في الممنوع" مع الفنان أحمد فلوكس.