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منوعات

دافنشي وفيريتاس.. ناسا تعلن عن مهمتين جديدتين خلال 9 سنوات

مركبة فضائية
مركبة فضائية

أعلنت وكالة ناسا لعلوم الفضاء عن بعثتين جديدتين إلى كوكب الزهرة، ستنطلقان في نهاية العقد الجاري وتهدفان إلى معرفة كيف تطور الجار الأقرب للأرض بينما ازدهرت الحياة على كوكب الأرض.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، قال بيل نيلسون، مدير الوكالة المعتمد : "تهدف هاتان البعثتان إلى فهم كيف أصبح كوكب الزهرة عالمًا شبيهًا بالجحيم، قادرًا على إذابة الرصاص على السطح".

وستوفر هذه الدراسة معلومات للمجتمع الدولي العالمي بأكمله وكذلك الفرصة لاستكشاف كوكب لم يتم زيارته منذ أكثر من 30 عاما، تم منح البعثات حوالي 500 مليون دولار أمريكي في إطار برنامج الاكتشاف التابع لوكالة ناسا ، ومن المتوقع إطلاق كل منها في الإطار الزمني 2028-2030.

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تم اختيار كلتا البعثتين من خلال عملية تنافسية خاضعة لاستعراض الاختلافات بناءً على قيمتها العلمية والهدف من خططهما، خاصة أن الدراسة لسطح كوكب الزهرة ستشمل الغلاف الجوي والغازات وطبيعة الكيمياء على كوكب الزهرة، لتقديم مزيد من التفاصيل حول تكوين الغلاف الجوي لثاني أكسيد الكربون لمعرفة كيفية تشكله وتطوره.

تسعى البعثة أيضًا إلى تحديد ما إذا كان الكوكب يحتوي على محيط، حيث ستغوص كرة الهبوط في الغلاف الجوي الكثيف الذي تغلب عليه سحب حامض الكبريتيك، لقياس مستويات الغازات النبيلة والعناصر الأخرى لمعرفة ما الذي أدى إلى ظاهرة الاحتباس الحراري التي نراها اليوم.

كذلك ستعمل المركبة المعروفة باسم "دافينشي" على إعادة إرسال الصور الأولى عالية الدقة إلى كوكب الأرض ، لسمات جيولوجية يمكن مقارنتها تقريبًا بقارات الأرض التي يشير وجودها إلى أن كوكب الزهرة يمتلك الصفائح التكتونية.

 

يمكن أن تعيد النتائج تشكيل فهم العلماء لتكوين الكواكب الأرضية، أما المهمة الثانية تسمى "فيريتاس" وهو الاسم مختصر لـ "فينوس"، وستهدف إلى رسم خريطة لسطح كوكب الزهرة من المدار والتعمق في التاريخ الجيولوجي للكوكب.

باستخدام شكل من أشكال الرادار الذي يستخدم لإنشاء هياكل ثلاثية الأبعاد ، فإنه سيرسم ارتفاعات السطح ويؤكد ما إذا كانت البراكين والزلازل لا تزال تحدث على الكوكب.

كما سيستخدم المسح بالأشعة تحت الحمراء لتحديد نوع الصخور ، وهو أمر غير معروف إلى حد كبير ، وما إذا كانت البراكين النشطة تطلق بخار الماء في الغلاف الجوي.

بينما تقود وكالة ناسا المهمة ، سيوفر مركز الفضاء الألماني مخطط الأشعة تحت الحمراء ، مع مساهمة وكالة الفضاء الإيطالية والمركز الوطني الفرنسي للدراسات الفضائية في الرادار وأجزاء أخرى من المهمة، خاصة  أن آخر مركبة فلكية تابعة لوكالة ناسا هي ماجلان ، التي وصلت في عام 1990.

وكالة الفضاء وكالة ناسا البحوث الفلكية كوكب الارض الغلاف الجوي علوم الفضاء زلازل مركبة

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