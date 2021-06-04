مسؤول أمريكي: سنولي مكافحة القرصنة نفس أولوية مقاومة الإرهاب

أكد مسؤول بارز في وزارة العدل الأمريكية أن الوزارة ستعطي التحقيقات في هجمات البرمجيات الخبيثة التي تطلب الفدية، أولوية مماثلة لتلك التي توليها لمكافحة الإرهاب.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جون كارلين المسؤول في وزارة العدل، إنها "عملية متخصصة لضمان تعقب كل قضايا هجمات البرمجيات الخبيثة، ليتسنى لنا معرفة الصلات بين المرتكبين والعمل على تعطيل السلسلة بأكملها".

وأضاف: "استخدمنا هذا النموذج من قبل في التعامل مع ما يخص الإرهاب، لكن لم نفعل ذلك أبدا مع هجمات البرمجيات الخبيثة".

وأشار تعميم داخلي أرسل، الخميس، إلى مكاتب الادعاء في أنحاء الولايات المتحدة، أن "المعلومات عن التحقيقات في هجمات البرمجيات الخبيثة يجب تنسيقها مركزيا مع قوة عمل تشكلت حديثا في واشنطن".

ويأتي الإعلان، عقب الهجوم الإلكتروني الذي اخترق شبكة خطوط أنابيب "كولونيال"، وبعد تنامي الأضرار الناجمة عن الجرائم الإلكترونية.

وتوقفت شبكة خطوط الأنابيب البالغ طولها 8900 كيلومتر بسبب هجوم إلكتروني هو الأخطر على الإطلاق، وهو ما منع تدفق البنزين والديزل ووقود الطائرات من ساحل خليج المكسيك إلى الساحل الشرقي الأمريكي عدة أيام.

وأفصحت "كولونيال"، أنها "قررت أن تدفع للمتسللين الذين اخترقوا أنظمتها حوالي خمسة ملايين دولار لاستعادة السيطرة على الشبكة".