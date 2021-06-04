أستاذ مناهج: توجيهات الرئيس بخصوص امتحانات الثانوية العامة تعبير عن نبض الشارع المصري

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للجهات المختصة بامتحانات الثانوية العامة، ليكون البديل الورقى جاهزا مع الامتحان الإلكترونى، أمر جيد للغاية، لتجنب حدوث أي أخطاء تقنية في الامتحانات.

وتابع شحاته خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة "دي ام سي"،:" حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاطلاع على آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة، بمثابة تعبير عن نبض الشارع المصرى، ورسالة طمأنة لأولياء الأمور بأن الامتحانات آمنة وستقيس القدرات العقلية المختلفة للطلاب.

وتابع شحاتة:" "لم أجد رئيس جمهورية يهتم بالتعليم ويرصد مليارات للاهتمام بالتعليم سوي الرئيس السيسي".



وقال طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم ، إن هناك امتحانا تجريبيا آخر في شهر يونيه سيتم الإعلان عن جدوله الأسبوع القادم ،موضحا أنها امتحانات كاملة بمدد زمنية مثل آخر العام تماما حتى يتأكد الطلاب أنهم يسيروا على الطريق الصحيح .

وأضاف الوزير، خلال تصريحاته المذاعة اليوم ، أن هناك تصحيحا إلكترونيا يضمن عدم وجود عنصر بشرى تحقيقاً للعدالة.