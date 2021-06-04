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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

اغنى شاب في مصر يتضامن مع محمد رمضان

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

محمود بدر أغنى شاب
محمود بدر أغنى شاب في مصر

كشف " محمود بدري" أغنى شاب في مصر أنه منح ١٠ فيز مشتريات  للنجم "محمد رمضان" و أرسلها إلى منزله بالشيخ زايد، لمساعدته بعد حجز عدد من البنوك على أمواله، إثر حكم قضائي  حصل عليه الطيار أشرف  أبو اليسر قبل وفاته يفيد بأخذ تعويض من " رمضان" بنحو ٦ مليون جنيه .

وأوضح "أغنى شاب في مصر" في تصريحه لموقع "صدى البلد"،  أنه أقدم على هذا الأمر بعد أن تنمر موظفو البنك على " محمد رمضان" وأبلغوه بعدم قدرته على الصرف من أمواله بعد الحجز عليها حتى لا يتعرض للإحراج، مضيفا أن هذا الأمر أزعجه بشدة وجعله يمنح "  رمضان" عشر فيز مشتريات للصرف منها.

وأفاد " محمود بدري" أنه لم يتلقى أي رد بعد من النجم " محمد رمضان"، لافتا إلى أنه اتخذ هذا القرار لمساعدة " رمضان" بعد تنمر موظفو البنك عليه.

و الجدير بالذكر أن النجم " محمد رمضان" نشر عبر صفحته بالفيس بوك وإنستجرام، فيديو مدته لا تتجاوز ال٤٠ ثاني، وهي يحتسى القهوة، ويعلن أن أحد البنوك اتصلت به و أبلغوه بحجز أمواله وعدم استطاعته السحب منها حتى لا يتعرض للإحراج، ليرد رمضان قائلا " أن ملكه وماله ملك لمصر و أنه يضع مدخرات مالية في منزله كمثيلها بالبنك وأنه مستور ولا يحتاج لشيئ".

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