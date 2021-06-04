بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

اغنى شاب في مصر يتضامن مع محمد رمضان

كشف " محمود بدري" أغنى شاب في مصر أنه منح ١٠ فيز مشتريات للنجم "محمد رمضان" و أرسلها إلى منزله بالشيخ زايد، لمساعدته بعد حجز عدد من البنوك على أمواله، إثر حكم قضائي حصل عليه الطيار أشرف أبو اليسر قبل وفاته يفيد بأخذ تعويض من " رمضان" بنحو ٦ مليون جنيه .

وأوضح "أغنى شاب في مصر" في تصريحه لموقع "صدى البلد"، أنه أقدم على هذا الأمر بعد أن تنمر موظفو البنك على " محمد رمضان" وأبلغوه بعدم قدرته على الصرف من أمواله بعد الحجز عليها حتى لا يتعرض للإحراج، مضيفا أن هذا الأمر أزعجه بشدة وجعله يمنح " رمضان" عشر فيز مشتريات للصرف منها.

وأفاد " محمود بدري" أنه لم يتلقى أي رد بعد من النجم " محمد رمضان"، لافتا إلى أنه اتخذ هذا القرار لمساعدة " رمضان" بعد تنمر موظفو البنك عليه.

و الجدير بالذكر أن النجم " محمد رمضان" نشر عبر صفحته بالفيس بوك وإنستجرام، فيديو مدته لا تتجاوز ال٤٠ ثاني، وهي يحتسى القهوة، ويعلن أن أحد البنوك اتصلت به و أبلغوه بحجز أمواله وعدم استطاعته السحب منها حتى لا يتعرض للإحراج، ليرد رمضان قائلا " أن ملكه وماله ملك لمصر و أنه يضع مدخرات مالية في منزله كمثيلها بالبنك وأنه مستور ولا يحتاج لشيئ".