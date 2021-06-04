رغم توثيقه باسمها.. ياسمين صبري تنفي امتلاكها حسابا على فيسبوك



نفت الفنانة ياسمين صبري امتلاك حساب على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .

وكتبت ياسمين صبري عبر حسابها الرسمي علي موقع "انستجرام" :ليس لدي اي حسابات على الفيس بوك، # مزور ".

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ومن جانب آخر، يعد مسلسل "فرصة تانية" هو آخر أعمالها الدرامية، والذي تم عرضه في رمضان ٢٠٢٠، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم: هبة مجدي واحمد مجدي ودياب وادوارد ومحمود البزاوي ونهال عنبر.



وياسمين صبري ممثلة مصرية تبلغُ 33 من العمر، بدأت مسيرتها الفنية في سنة 2014، من خلال مسلسل "جبل الحلال" ثم شاركت في عدد من الأعمال الأخرى.



وفي سنة 2020، تزوجت رجل الأعمال ، أحمد أبو هشيمة، واقتصر حفل عقد القران على دائرة ضيقة، بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.

الجدير بالذكر أن صفحة الفنانة ياسمين صبري التي تنفي وجودها على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك موثقة بالعلامة الزرقاء.