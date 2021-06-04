عن طريق المنصة الرقمية .. مستشار رئيس الوزراء: المواطن سيتمكن من تأسيس شركته خلال 17 دقيقة

قال هانى محمود مستشار رئيس الوزراء، إن المواطن سوف يستطيع تأسيس شركة من خلال المنصة الرقمية ، و ذلك بتقديم طلب لتشكيل الشركة و نوعية خدماتها وضع اسم خاص بها و ستستغرق هذه العملية ١٧ دقيقة.



أضاف محمود خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد في برنامج "رأى عام" المذاع على فضائية" ten"، أن الفترة القادمة سوف تشهد تحويل بطاقات الرقم القومي إلى بطاقات ذكية.



وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن مهما بلغ تكلفة المشروع سيعود ذلك بالنفع على المواطن، منوها إلى أن قاعدة البيانات و العاصمة الإدارية الجديدة هم أكبر الأشياء التي تم عملها في مصر.

أوضح، أن المدن الذكية تمتع بجاهزية البنية التحتية لكل شئ موجود بها لأن يكون رقمى، مشيرا إلى أن أي مبنى داخل المدن الذكية يحتوى على نظام إدارة المبنى.



و تابع :" أن نظام إدارة المبنى سيتم من خلاله معرفة مواعيد الصيانات الخاصة بالمبنى مثل تغيير الفلاتر الخاصة بالتكييفات و إذا نشب حريق في أحد المباني يقوم النظام بإعطاء إشارة للإسعاف و للإطفاء ".

