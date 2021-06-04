عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بـ 23 جنيه.. التموين والاتصالات يطلقان خدمة توصيل بطاقة التموين "ديليفري"

صدى البلد

قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي،  إن وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات أطلقا، خدمة إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي  رامي رضوان مقدم برنامج " مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، خدمات بوابة مصر الرقمية هي استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج، وتفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، فضلا عن إتاحة خدمة جديدة من خلال بوابة مصر الرقمية، وهى توصيل بطاقات التموين إلى المنازل، اختياريا، مقابل 23.5 جنيه رسوم، سواء بالنسبة لاستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد والبطاقات الجديدة لمن ليس له بطاقة وفقا للشروط.

وأردف:" قريبا جدا سنوفر العديد من الخدمات التي تهم المواطنين مثل استخراج بدل فاقد وعمل شهادة ميلاد وشهادة وفاة، مؤكدا بوابة مصر الرقمية تقدم الآن 56 خدمة ونستهدف تقديم  200خدمة للمواطن.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وزير الاتصالات الاعلامي رامي رضوان وزارة الإتصالات وزارة التموين والتجارة الداخلية بطاقات التموين نائب وزير الاتصالات

ترشيحاتنا

سوريا: منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحولت لأداة بيد أمريكا وحلفائها

البدري يوجه رسالة لـ شيكابالا ويلمح لإمكانية انضمام عبدالله السعيد وفتحي للمنتخب

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

حقيقة رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

دافنشي وفيريتاس.. ناسا تعلن عن مهمتين جديدتين خلال 9 سنوات

7 أشياء كان يفعلها النبي قبل النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

كهربا يتصدر تويتر بعد مباراة الأهلي ومصر للتأمين الودية

حقيقة رفض ليفربول مشاركة محمد صلاح فى أولمبياد طوكيو

ياسمين صبري بعد إعلان محمد رمضان التحفظ على أمواله: ضحكتني

الرئيس أطلق شارة البدء .. الداخلية تقدم خدمات اليكترونية للمواطنين عبر الانترنت

أول تعليق من محمد رمضان بعد التحفظ على أمواله بأحد البنوك

7 أشياء كان يفعلها النبي قبل النوم

ليس مصدر قلق .. بشرى سارة من الصحة العالمية عن الفطر الأسود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك

فيديو

فيديوجراف.. مايوه منة فضالي يثير أزمة ..والفنانة تلجأ إلى المباحث

فيديوجراف.. محظورات وعقوبات الغش في امتحانات الجامعات

فيديو جراف..علاقة دلال عبد العزيز بـ وصية والد ناهد السباعي

بـ الأسلحة النارية.. تفاصيل مشاجرة قرية أبوحزام في نجع حمادي

المزيد

ساحة رأي

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

د. أحمد شندي يكتب: أصدقاء ولكن

آلان سليفي يكتب: تركيا وإيران من نقاط الاختلاف إلى محور التفاهم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فخامة الرئيس.. وسام القائد «نوبل العربية»

دينا يحيي تكتب: وحلقت الصقور المصرية في السماء الغزاوية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

محمد أرسلان

خدعة الإبراهيمية الجديدة بعيداً عن تحطيم الأصنام

إلهام أبو الفتح

دلتا جديدة في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ