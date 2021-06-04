بـ 23 جنيه.. التموين والاتصالات يطلقان خدمة توصيل بطاقة التموين "ديليفري"

قال الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الاتصالات أطلقا، خدمة إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج " مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"، خدمات بوابة مصر الرقمية هي استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج، وتفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، فضلا عن إتاحة خدمة جديدة من خلال بوابة مصر الرقمية، وهى توصيل بطاقات التموين إلى المنازل، اختياريا، مقابل 23.5 جنيه رسوم، سواء بالنسبة لاستخراج بطاقات بدل التالف والفاقد والبطاقات الجديدة لمن ليس له بطاقة وفقا للشروط.

وأردف:" قريبا جدا سنوفر العديد من الخدمات التي تهم المواطنين مثل استخراج بدل فاقد وعمل شهادة ميلاد وشهادة وفاة، مؤكدا بوابة مصر الرقمية تقدم الآن 56 خدمة ونستهدف تقديم 200خدمة للمواطن.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا عن طريق موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.