"المعلم الصغير" .. طفل مصري يعلم البرمجة على "يوتيوب"

قال محمد السعيد الطفل المصري الذي يعلم الآخرين أساسيات البرمجة من خلال دروس علي اليوتيوب، إنه تعلم البرمجة من الفيديوهات على اليوتيوب، وساعده على ذلك تعلم اللغة الإنجليزية

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج ""مساء dmc" الذى يذاع عبر قناة Dmc، أنه يقدم المحتوى على اليوتيوب باللغة الإنجليزية، ويتجاوب معه الكثير، وهناك الكثير من الأطفال تواصلوا معه لمساعدتهم في عدة أمور خاصة بالبرمجة.

وأعلن المعلم الصغير أنه سينشئ موقعا إلكترونيا خاصا به، ليستفيد الآخرين من خلاله في علوم البرمجة، وحتى يصل إلى عدد أكبر من الناس.

وتفاعل عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بمصر مع منشور لأحد الأشخاص يشير إلى قناة على "اليوتيوب" لتعليم البرمجة للأطفال، والمفاجأة أن مقدّم الدروس، هو طفل في العاشرة من عمره.

