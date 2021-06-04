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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد إجازة استخدامه في الكويت ضد "كورونا" .. ما هو دواء "سوتروفيماب" وفاعليته ؟

صدى البلد

أصدرت الكويت  الأربعاء  الماضي ترخيصا باستخدام دواء "سوتروفيماب" لعلاج فيروس كورونا. ويستخدم هذا الدواء الذي تنتجه شركتا "جي.إس.كيه" و"فير بيوتكنولوجيز" كعلاج للحالات المتوسطة من الفيروس.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أداة أخرى لمكافحة COVID-19 هذا الأسبوع ، ومنحت إذن استخدام طارئ (EUA) للعلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة سوتروفيماب لاستخدامه ضد حالات COVID-19 الخفيفة إلى المعتدلة في تلك السنوات الـ 12 و اكبر سنا.

تم منح اتفاقية EUA لشركة GlaxoSmithKline. بينما لا يزال يتم تقييم سلامة وفعالية العلاج ، فقد تم اعتباره مفيدًا لأولئك المعرضين لخطر كبير للتقدم إلى حالات COVID-19 الشديدة ، بما في ذلك الاستشفاء أو الوفاة. 

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ومع ذلك ، فهو غير مخصص لمن هم في المستشفى بالفعل أو الذين يحتاجون إلى العلاج بالأكسجين. يمكن أن يتسبب في الواقع في نتائج سريرية أسوأ عند إعطائه للمرضى في المستشفى الذين يحتاجون إلى أكسجين عالي التدفق أو تهوية ميكانيكية.
وقالت الدكتورة باتريسيا كافازوني ، مديرة مركز تقييم الأدوية والبحوث التابع لإدارة الغذاء والدواء: "بإذن هذا العلاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة ، نقدم خيارًا آخر للمساعدة في إبقاء المرضى المعرضين لمخاطر عالية مع COVID-19 خارج المستشفى" "من المهم توسيع ترسانة علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة التي من المتوقع أن تحافظ على نشاطها ضد المتغيرات المنتشرة لـ COVID-19 في الولايات المتحدة."
اتفاقية EUA ليست موافقة كاملة. هذا يعني أن الفوائد حاليًا تفوق المخاطر بناءً على الأدلة العلمية الحالية.

 ما إذا كانت فعالة ضد المتغيرات الفيروسية لا تزال قيد المراقبة ، لكن الاختبارات المعملية أظهرت أنها تحافظ على فعاليتها ضد متغيرات COVID-19 المنتشرة حاليًا ، بما في ذلك تلك التي تم اكتشافها في الأصل في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل وكاليفورنيا ونيويورك والهند.

الأجسام المضادة الأجسام سوتروفيماب الصحة فيروس كورونا

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