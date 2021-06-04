شادي محمد : دوري أبطال إفريقيا 2006 اللقب الأهم في مسيرتي .. وخسرنا 2007 بالتحكيم

أكد شادي محمد نجم النادي الأهلي السابق أن لقب دوري أبطال إفريقيا 2006 هي البطولة الأهم في مسيرته الكروية الحافلة ، خلال مشواره مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني .

وقال شادي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : حققت العديد من الألقاب مع النادي الأهلي ما بين بطولات الدوري العام المصري و كأس مصر والسوبر الإفريقي والمحلي ودوري أبطال إفريقيا ، بالإضافة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2008 بغانا، لكن دوري أبطال إفريقيا هو الأقرب إلى قلبي والأهم في مسيرتي الكروية، نظراً لصعوبة الموقف قبل السفر إلى تونس ، حيث أن مباراة الذهاب بالقاهرة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، وهو ما جعل المهمة أكثر صعوبة في ملعب رادس ، لكننا نجحنا في تحقيق الفوز بهدف محمد أبو تريكة في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة .

واختتم شادي : كنا الأحق بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا 2007 لكن خسرنا المباراة النهائية أمام النجم الساحلي التونسي بفعل فاعل، وهو الحكم المغربي عبد الرحيم العرجون الذي تغاضى عن احتساب ركلتي جزاء صحيحتين للأهلي، بالإضافة إلى ارتكاب عدة أخطاء خلال المباراة .