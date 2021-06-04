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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مواصفات فتاة أحلام الفنان آدم الشرقاوي "بيج زي"

صدى البلد

قال الفنان آدم الشرقاوي، الشهير بـ"بيج زي"، إنه لم يتوقع بأن يحقق مسلسل "لعبة نيوتن" النجاح بهذه الدرجة، لافتا أنه شعر بالراحة كثيرًا للعمل مع فريق عمل المسلسل، خاصة وأنهم نجوم كبار، وأنه أحب شخصيته فى المسلسل.

وتابع :"أسرتي كانت مبسوطة جدًا من نجاح مسلسل لعبة نيوتن، لأن المسلسل تم عرضه فى مصر وساعدني فى أني عرفت نفسي وأنا مين ومنين".

وتحدث عن مواصفات فتاة أحلامه،  خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي"،قائلا: "يجب أن تكون بتحب شغلها وتتفهم ظروف شغلي كممثل، فقد أعمل 14 ساعة فى اليوم، ويجب أن تهتم بي كثيرًا، خاصة وأني لما بحب بحب بشغف، ولا يهمني المواصفات الشكلية فالأهم عندي الشخصية".


وتدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، تأليف وإخراج تامر محسن.
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الاعلامي رامي رضوان رامي رضوان دراما رمضان مسلسل لعبة نيوتن مساء دي إم سي ادم الشرقاوى

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