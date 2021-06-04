موسيماني : أتمني ألا يهزم الأهلي أمام الزمالك وشيكابالا خطر

أشاد بيتسو موسيماني المدير الفني لـ فريق الأهلي بـ فريق الزمالك مؤكدا أنه فريق كبير وقوي والفوز أمامه امر صعب .

وأضاف موسمياني في تصريحات لـ قناة “ الأهلي ” أنه يتمتع بـ حظ كبير امام الزمالك حيث انه لعب امامه 4 مرات اثناء قيادة لـ صن داونز فاز في 3 منها ومع الأهلي خاض 3 مباريات فاز في مباراتين منهم مشددا ان التتويج بالبطولة الافريقية تعد البطولة الأهم في مشواره مع الأهلي حتى الآن.

واتابع أن محمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك لاعب رائع و مهاري والسيطرة عليه أمر صعب مشددا نه دائما ما يكون مصدر خطورة خلال مباراة الفريقين .

وأكمل أنه يتمني ألا يتلقى أي هزيمة أمام الزمالك في مشوراه مع الأهلي مشددا أن الزمالك وبيراميدز والمصري وبايرن ميونخ هي أصعب المواجهات التي خاضها الأهلي بالإضافة لـ الاتحاد السكندري خاصة وان مدربيهم مميزين.