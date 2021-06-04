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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آدم الشرقاوي: سأتعلم اللغة العربية.. ولم أتوقع هذا النجاح لـ لعبة نيوتن

صدى البلد

قال الفنان آدم الشرقاوي، الشهير بـ"بيج زي"، إنه لم يتوقع بأن يحقق مسلسل "لعبة نيوتن" النجاح بهذه الدرجة، لافتا أنه شعر بالراحة كثيرًا للعمل مع فريق عمل المسلسل، خاصة وأنهم نجوم كبار، وأنه أحب شخصيته فى المسلسل.

وتابع  خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان مقدم برنامج "مساء دي ام سي" والمذاع عبر قناة " دي ام سي :"اسرتي كانت مبسوطة جدًا من نجاح مسلسل لعبة نيوتن، لأن المسلسل تم عرضه فى مصر وساعدني فى أني عرفت نفسي وأنا مين ومنين".

وأوضح: "سأتعلم اللغة العربية وسأتقنها جيدًا بعد تعييني سفيرًا لحملة اتكلم عربي، من قبل نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج".

وأتم قائلا: "مؤمن جدًا بالمبادرة وفاهم الهدف من المبادرة، وشعرت بالانتماء لبلدي، وعندما نزلت من الطائرة شعرت بإحساسي وانتمائي للبلد خاصة وأن هناك تغييرًا كبيرًا بين زيارتي فى 2017، وحاليًا، ولدي إحساس أن مصر ستتغير كثيرًا، وزرت الأهرامات".

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وزيرة الهجرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة الاعلامي رامي رضوان المصريين في الخارج مسلسل لعبة نيوتن ادم الشرقاوى

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