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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بالصور.. نهال طايل تنضم لـ قناة صدى البلد ببرنامج جديد

نهال طايل
نهال طايل

انضمت المذيعة نهال طايل، في تجربة جديدة، لمقدمي البرامج التليفزيونية، ومن المقرر تقديمها برنامجا تحت اسم "تفاصيل" وذلك بقناة صدى البلد الفضائية.

 

ونشرت نهال طايل صورًا لها عبر حسابها علي فيس بوك وكتبت "قريبا.. انطلاقة جديدة وموسم جديد لبرنامج تفاصيل على قناة "صدى البلد ٢" إن شالله بداية جديدة ونجاح جديد وما توفيقى إلا بالله تفاصيل # صدى البلد 2#".


وينتمي برنامج "تفاصيل" إلى طبيعة البرامج الاجتماعية، حيث تقدم من خلاله فقرات متميزة تتنوع بين الاجتماعي والفني.

 

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IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_٠٢٠١٣٧
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IMG_٢٠٢١٠٦٠٤_٠٢٠٠٣٣

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157742844360800&id=574480799

صدى البلد برنامج جديد قناة صدي البلد برنامج تفاصيل التليفزيون فضائية المذيعة الإعلامية نهال طايل

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