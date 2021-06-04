بالصور.. نهال طايل تنضم لـ قناة صدى البلد ببرنامج جديد

انضمت المذيعة نهال طايل، في تجربة جديدة، لمقدمي البرامج التليفزيونية، ومن المقرر تقديمها برنامجا تحت اسم "تفاصيل" وذلك بقناة صدى البلد الفضائية.

ونشرت نهال طايل صورًا لها عبر حسابها علي فيس بوك وكتبت "قريبا.. انطلاقة جديدة وموسم جديد لبرنامج تفاصيل على قناة "صدى البلد ٢" إن شالله بداية جديدة ونجاح جديد وما توفيقى إلا بالله تفاصيل # صدى البلد 2#".



وينتمي برنامج "تفاصيل" إلى طبيعة البرامج الاجتماعية، حيث تقدم من خلاله فقرات متميزة تتنوع بين الاجتماعي والفني.

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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157742844360800&id=574480799