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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد 4 سنوات من ارتكابه الجريمة.. الحكم على رجل قتل زوجته خلال رحلة بحرية

سفينة
سفينة

بعد أربعة سنوات على ارتكابه هذه الجريمة المروعة، أصدرت محكمة ولاية يوتا الأمريكية قرارا بالحكم على رجل قتل زوجته على متن سفينة سياحية في ولاية ألاسكا الأمريكية في عام 2017 بالسجن لمدة 30 عامًا.

 

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، اعترف الجاني "كينيث مانزاناريس" ، 43 عامًا ، بارتكابه هذه الجريمة خلال التحقيقات العام الماضي بأنه قتل زوجته "كريستي" البالغة من العمر 39 عامًا، والتي عُثر على جثتها مصابة بجروح خطيرة في الرأس.

 

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وكان الزوجان في رحلة بحرية في يوليو عام 2017 مع بناتهما الثلاث وأفراد أسرتهما، وبرغم ذلك أقدم على ارتكاب هذه الجريمة المروعة، ووصف المسؤولون جريمة القتل بأنها مروعة ووحشية، فيما قال المدعي الفيدرالي برايان ويلسون في بيان يوم الخميس: "لن يعيد الحكم الصادر اليوم كريستي إلى عائلتها وأصدقائها ، نأمل أن يوفر إحساسًا بالعدالة للمقربين منها".


وتابع: "لم يكن هذا عملاً عشوائياً من أعمال العنف ولكنه إهمال مروع لحياة الإنسان مما أدى إلى أن مانزاناريس سيقضي 30 عاماً في السجن دون الإفراج المشروط، تليها خمس سنوات من الإفراج تحت الإشراف".

 

وقال روبرت بريت وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي: "لا يوجد عذر يمكن أن يبرر الوحشية التي ارتكبها هذا الرجل واعتماده على تعامل السلطات الفيدرالية مع القضية باعتبارها وقعت في المياه الأمريكية".

 

وكان قد وقع الحادث على متن السفينة السياحية Emerald Princess ، التي تديرها (Princess Cruises) ، في 25 يوليو 2017، ووفقًا لوثائق المحكمة، كان قد تشاجر كينيث وكريستي مانزاناريس في ذلك المساء حيث ذكرت كريستي أنها تريد الطلاق، ثم غادرت للانضمام إلى أقاربها، وبعد ذلك بقليل سُمعت صرخات.

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