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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يكشف تطورات علاقته بـ كهربا ويوجه رسالة للاعبين

صدى البلد

 

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن طبيعة علاقته بـ محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي عقب الخلاف الذي كان بينهما خلال الفترة الماضية .

 

وأضاف موسيماني في تصريحات لـ قناة “ الأهلي ” أن خلافه مع كهربا انتهي تماما خاصة بعد اعتذار اللاعب واعترافه بـ خطأه مشددا على أن كهربا يعد مثل “ ابنه ” ويخوض المران حاليا بتركيز شديد وحريص على أن يشارك أساسيا مع الفريق. 

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وتابع أن جميع اللاعبين لديهم الفرصة للمشاركة بشكل أساسي والملعب هو الفيصل مشددا أنه لا يظلم أي لاعب حيث أن اللاعبين عليهم أن يبذلوا قصارى جهدهم للمشاركة بشكل أساسي والظهور بشكل أفضل من اللاعب المشارك أساسيا في نفس المركز

 

وعن محمد محمود نجم الفريق فأكد أن اللاعب بحاجة لمزيد من الوقت حتى يعود لمستواه بالإضافة كريم نيدفيد الذي يحتاج لمزيد من الوقت عقب عودته من الإصابة 

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