موسيماني يكشف تفاصيل عرض جنوب أفريقيا وسر رفضه

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن تفاصيل العرض الذي تلقاه لقيادة منتخب جنوب أفريقيا .

وأكد موسيماني في تصريحات لقناة “ الأهلي ” أنه بالفعل تلقي عرضا لقيادة منتخب جنوب افريقيا لمدة ٦ سنوات بمقابل مادي أكبر من الذي يتقاضاه مع الأهلي

وأضاف أن مسؤولي جنوب افريقيا كان لديهم إصرار على قيادته للمنتخب خاصة عقب فشل التأهل لكأس الأمم الأفريقية .

وتابع أنه رفض العرض تماما لرغبته في التتويج بالعديد.من البطولات مع الأهلي و التتويج بالبطولة الأفريقية مرة أخرى و الدوري المصري لعدة مواسم .

وأكمل أن لاعبي الأهلي أصبحوا على دراية بطريقة لعبه وخططه بالإضافة لإيمانهم به. كمدرب وهو أمر ضروري حتى يحقق النجاح .

وتابع أن لاسارتي المدير الفني الأسبق للفريق يملك سيرة ذاتية رائعة عكس سيرته الذاتية المتواضعة أمامه ولكن لاساراتي لم يحقق نجاحات عديدة مع الأهلي .