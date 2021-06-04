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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني يكشف تفاصيل عرض جنوب أفريقيا وسر رفضه

صدى البلد

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي عن تفاصيل العرض الذي تلقاه لقيادة منتخب جنوب أفريقيا .

 

وأكد موسيماني في تصريحات لقناة “ الأهلي ” أنه بالفعل تلقي عرضا لقيادة منتخب جنوب افريقيا لمدة ٦ سنوات بمقابل مادي أكبر من الذي يتقاضاه مع الأهلي 

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وأضاف أن مسؤولي جنوب افريقيا كان لديهم إصرار على قيادته للمنتخب خاصة عقب فشل التأهل لكأس الأمم الأفريقية .

 

وتابع أنه رفض العرض تماما لرغبته في التتويج بالعديد.من البطولات مع الأهلي و التتويج بالبطولة الأفريقية مرة أخرى و الدوري المصري لعدة مواسم .

 

وأكمل أن لاعبي الأهلي أصبحوا على دراية بطريقة لعبه وخططه بالإضافة لإيمانهم به. كمدرب وهو أمر ضروري حتى يحقق النجاح .

 

وتابع أن لاسارتي المدير الفني الأسبق للفريق يملك سيرة ذاتية رائعة عكس سيرته الذاتية المتواضعة أمامه ولكن لاساراتي لم يحقق نجاحات عديدة مع الأهلي .

 

 

موسيمانى الأهلى الدوري المصري بيتسو موسيماني جنوب افريقيا كأس الأمم الافريقية

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