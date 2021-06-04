بلينكن: على روسيا ضبط نشاط "الهاكرز" ومنعهم من شن الهجمات

بلينكن: على روسيا ضبط نشاط المقرصنين ومنعها من شن الهجمات

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن على روسيا محاسبة مجموعات الهاكرز "التي تنشط من روسيا"، ومنعها من شن الهجمات السيبرانية.

وأضاف بلينكن في تصريحات لشبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "أعتقد أنه من واجب أي دولة أن تقوم بكل ما في وسعها من أجل ضبط تلك الجماعات ومحاسبتها، بما في ذلك على مهاجمة شركة كولونيل بيبلاين".

وأكد ضرورة تعزيز المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة لحمايتها من الهجمات الإلكترونية، مضيفا: "نحن نحتاج أيضا إلى أن تتعهد الدول حول العالم بخطوات معينة وتنفذ التزاماتها في ما يخص عدم إيواء تلك الجماعات التي تشن الهجمات، وضبطها ومحاسبتها".

يذكر أن شركة "كولونيل بيبلاين" الأمريكية التي تشغل جزءا كبيرا من أنابيب النفط والغاز في الولايات المتحدة تعرضت في مايو الماضي لهجوم سيبراني أسفر عن تعطل أنظمتها وتعليق عملها.

وأدى الهجوم إلى مشاكل في إمدادات الطاقة والوقود وأثار الفزع في السوق الأمريكية، حيث بدأ المستهلكون بشراء الوقود خوفا من نقصه المحتمل في المستقبل.

ووجهت أصابع الاتهام إلى مجموعة هاكرز زعمت جهات أمريكية أنها من روسيا، فيما أكدت روسيا أنه لا توجد أي علاقة لها بالهجمات السيبرانية.