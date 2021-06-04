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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هزيمة منتخب الكويت بثلاثية نظيفة أمام استراليا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم

صدى البلد

تعرض منتخب الكويت لـ هزيمة مفاجئة بثلاثية نظيفة أمام منتخب استراليا خلال مباراة المنتخبين على ملعب جابر الأحمد الدولي، في إطار مواجهات الجولة السابعة من المجموعة الثانية من التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم 2020 .

وأحرز أهداف منتخب استراليا ماثيو ليكي في الدقيقة الأولى من المباراة، وجاكسون إيرفين في الدقيقة 24، وأجدين هروستيك في الدقيقة 66.

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ويحتل منتخب استراليا صداره المجموعة برصيد 15 نقطة عقب الفوز بـ5 مباريات واحتل منتخب الكويت المركز الثاني برصيد 10 نقاط بفارق الأهداف عن الأردن في المركز الثالث.

كما حقق منتخب فلسطين فوز رائع امام سنغافورة برباعية في التصفيات المؤهلة لـ كاس العالم 2020 .

واحرز  أهداف المنتخب الفلسطيني تامر صيام من ضربتي  جزاء في الدقيقتين 19 و30 وعدي الدباغ في الدقيقة 23 وياسر حمد في الدقيقة 85.

واحتل منتخب ​فلسطين المركز الثالث في المجموعة بعد السعودية في الصدارة وأوزبكستان الثانية.

الكويت استراليا كأس العالم الأردن مصر

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