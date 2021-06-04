بعد العملية الجراحية .. محمد شاهين : الحمد لله عملت "الرباط الصليبي" اللي عندي بقاله 4 سنين

نشر الفنان محمد شاهين مجموعة من الصور له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، قبل دخوله غرفة العمليات، دون الكشف عن تفاصيل حالته الصحية.

تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد شاهين

وبعد خروجه من غرفة العمليات نشر محمد شاهين منشورا آخر على موقع فيسبوك كشف فيه عن حالته الصحية وتفاصيل العملية الجراحية التي أجراها.

وقال محمد شاهين في منشوره:" اللهم لك الحمد والشكر عملت عملية الرباط الصليبي اللي عندي بقاله 4 سنين"، ووجه الشكر للأطباء الذين حرصوا على علاجه.

يتعاون المطرب محمد شاهين، مع الشاعرة سلمى رشيد في أغنية جديدة بعنوان “ملكة جمال الناس”، وهي من الحان سامر أبو طالب، وتوزيع موسيقي معتز رضا.

وكان المطرب محمد شاهين قد فتح النار على حمو بيكا بسبب خلاف بينهما ونشر شاهين تدوينة عبر حسابة الشخصي بموقع “ فيسبوك ”.

وكتب محمد شاهين: “أنا مش بتاع لايف وأتكلم بشكل رخيص على موضوع مهرجان مع حمو بيكا بس اللي عمله اسمه غدر وقلة قيمة”.