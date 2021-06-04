فبرك شهادة وسافر.. هذه الدولة تحارب السوق السوداء لشهادات لقاح كورونا المزيفة

تخوض ألمانيا حرب جديدا مع السوق السوداء الألمانية، بعد تداول عدد كبير من الشهادات المفبركة تفيد بحصول الشخص على لقاح كوفيد-19، حيث خصصت الشرطة فريقا خاصا لمكافحة الشهادات المزيفة في السوق السوداء.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، قالت الشرطة في كولونيا إن المحتالين كانوا يتواصلون عبر خدمة مراسلة مشفرة مما يجعل التحقيقات صعبة، خاصة أن القوات لا يزالون يحاولون تحديد حجم المشكلة على المستوى المحلي.

ويتم الحصول على الشهادة المزيفة مقابل دفع مبلغ 100 يورو أي ما يعادل 122 دولارا، وذلك بالتزامن مع نشر جوازات سفر كوفيد لتسهيل السفر في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

من بين لقاحات كوفيد-19 المعتمدة من قبل وكالة الأدوية الأوروبية كل لقاحات Johnson & Johnson (Janssen) تتطلب حقنتين ، تفصل بينهما عدة أسابيع أو أشهر، وفي ألمانيا حصل أكثر من 44٪ من البالغين بجرعة واحدة على الأقل وتم تطعيم أكثر من 18٪ من السكان بشكل كامل ضد كوفيد-19، وفقًا لتقارير حديثة.



يتضمن تزوير الشهادات ، الذي يحدث من خلال موقعي "ماسنجر وتيليجرام"، تفاصيل الحصول على الشهادات المزيفة والعروض المزيفة التي تجذب الأشخاص إلى الدفع عبر الإنترنت، وغالبًا ما يتم استخدام العملات المشفرة ، مثل الأسواق السوداء عبر الإنترنت في الأدوية والأسلحة.



ومن جانبه قال ميرو ديتريش المتخصص في هذا النوع الجديد من الجرائم، إن موقع "تيليجرام" أصبح مركزًا لمناهضي التطعيم الذين يشككون في اللقاحات وغالبًا ما ينفون البيانات الرسمية حول الوباء، لكن إثبات أن الشخص خالي من عدوى كورونا يتيح الوصول إلى المطاعم والمرافق الترفيهية والسفر إلى الخارج والعديد من الأشياء الأخرى.



فيما قالت المتحدثة باسم شرطة كولونيا نيكول جينتنر إن الوحدة الجديدة تحقق مع ستة محتالين مشتبه بهم، الذين ثبت أنهم أصدروا أو استخدموا شهادات مزورة يواجهون عقوبات صارمة ، بما في ذلك أحكام بالسجن.



جواز سفر كوفيد الأوروبي

يقول الاتحاد الأوروبي إن شهادة كوفيد-19 الرقمية الجديدة الخاصة بالاتحاد الأوروبي آمنة، لأن البيانات موجودة في رمز الاستجابة السريعة الذي يجب مسحه ضوئيًا، ثم يتم فحص حامل البطاقة إلكترونيًا في قاعدة بيانات مركزية في الاتحاد الأوروبي.

ستدخل لائحة الاتحاد الأوروبي بشأن الشهادة - الملقبة بـ "جواز سفر كوفيد" - حيز التنفيذ في 1 يوليو ، مما يعني أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27، ستبدأ في استخدام النظام.

الهدف هو أن يسافر مواطنو الاتحاد الأوروبي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى إجراء اختبارات كوفيد-19 المتكررة أو الدخول في الحجر الصحي. تم تسريع التكنولوجيا على أمل إنقاذ بعض أعمال السياحة الصيفية الحيوية.